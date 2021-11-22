Господи, помилуй: обнародовано последнее фото умершего от ковида Гаркалина

Еще 18 августа никто не мог подумать, какая беда скоро случится. В тот день в столичном драматическом театре имени Пушкина играли антрепризный спектакль "У каждого свои недостатки" по пьесе Саймона Уильямса с Александром Феклистовым, Константином Юшкевичем и Анной Якуниной в ролях. А Валерий Гаркалин был его режиссером.
Спектакль сыграли отлично, зрители долго не отпускали артистов. А известный московский журналист Алла Буловинова дождалась режиссера у служебного входа в театр, что рядом с известным с 1625 года храмом Иоанна Богослова в Бронной слободе. Там и был сделан уникальный кадр. Как окажется потом – последний...
Скоро Валерий Борисович попадет в больницу и состояние его станет стремительно ухудшаться. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Но у артиста на фоне коронавируса развился пневматоракс, потом внутренние органы стали отказывать один за другим и случился септический шок. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти известного артиста. Официальной причиной смерти Гаркалина стала полиорганная недостаточность.
Похоронят его рядом с женой 23 ноября на Миусском кладбище столицы.