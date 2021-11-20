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Шоу-бизнес
Приближен к нищете: народный артист России Гаркалин умер в бедности и будет похоронен за казенный счет

Приближен к нищете: народный артист России Гаркалин умер в бедности и будет похоронен за казенный счет

Сотни ролей в театре и кино, множество премий, званий и наград – казалось, Валерий Гаркалин не знает нужды. Но перед смертью он рассказал о страшной бедности, в которой жил.

Продолжение: "Буду ли я жить": Гаркалин предчувствовал свою смерть
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В мае актер давал интервью для видеоблога Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" и рассказал, что богатым человеком себя не считает. "Я приближен к нищете, вот-вот туда скачусь, – сетовал известный актер. – Нет, какие-то деньги мне приходят с работы в спектаклях и кино. Но я не могу сказать, что это делает меня счастливым, потому что суммы, которые мне предлагают, к сожалению, не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд".

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Озвучил актер и свои доходы – признался, что получает за каждый спектакль от 50 до 80 тысяч. За меньшие же деньги выступать не соглашается, потому что иначе на еду и проезд будет уходить больше заработка. "За 40 тысяч я не езжу, потому что нет смысла, – объяснял артист. – Просто когда труд обесценивается, то и отношение к этому труду у тебя соответствующее. Как говорила Раневская, деньги проешь, а стыд останется".

Напомним, Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни в московской больнице в Коммунарке от осложнений, вызванных коронавирусом. Прощание с Народным артистом России состоится 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства — ГИТИС. Здесь Валерий Борисович был педагогом кафедры эстрадного искусства, а с 2002 года руководил мастерской Факультета эстрады. Поэтому учебное заведение принимает непосредственное финансовое участие в организации похорон. А место под могилу актеру положено по статусу на престижном кладбище бесплатно.

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Валерий Гаркалин. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 20 ноября 2021, 15:09
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