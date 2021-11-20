Приближен к нищете: народный артист России Гаркалин умер в бедности и будет похоронен за казенный счет

Сотни ролей в театре и кино, множество премий, званий и наград – казалось, Валерий Гаркалин не знает нужды. Но перед смертью он рассказал о страшной бедности, в которой жил.

В мае актер давал интервью для видеоблога Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" и рассказал, что богатым человеком себя не считает. "Я приближен к нищете, вот-вот туда скачусь, – сетовал известный актер. – Нет, какие-то деньги мне приходят с работы в спектаклях и кино. Но я не могу сказать, что это делает меня счастливым, потому что суммы, которые мне предлагают, к сожалению, не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд".

Озвучил актер и свои доходы – признался, что получает за каждый спектакль от 50 до 80 тысяч. За меньшие же деньги выступать не соглашается, потому что иначе на еду и проезд будет уходить больше заработка. "За 40 тысяч я не езжу, потому что нет смысла, – объяснял артист. – Просто когда труд обесценивается, то и отношение к этому труду у тебя соответствующее. Как говорила Раневская, деньги проешь, а стыд останется".

Напомним, Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни в московской больнице в Коммунарке от осложнений, вызванных коронавирусом. Прощание с Народным артистом России состоится 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства — ГИТИС. Здесь Валерий Борисович был педагогом кафедры эстрадного искусства, а с 2002 года руководил мастерской Факультета эстрады. Поэтому учебное заведение принимает непосредственное финансовое участие в организации похорон. А место под могилу актеру положено по статусу на престижном кладбище бесплатно.