"Отлично смотритесь!": довольный Агутин прильнул к пышногрудой блондинке

Сегодня артист поделился с поклонниками свежим снимком со съемок телепроекта. На фото Леонид Агутин запечатлен вместе с красавицей Пелагеей, которая является его коллегой по шоу. Блондинка надела яркое платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь. Леонид Агутин на фото по-дружески прильнул к плечу певицы. Оба смотрят в камеру и выглядят при этом очень довольными.
Совместный снимок популярных наставников вызвал бурную реакцию подписчиков. Люди отметили, что артисты выглядят прекрасно и отлично смотрятся вместе. В комментариях к фото появилось множество комплиментов пользователей.
"Как отлично смотритесь!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Какие же вы родные, красивые. На вас приятно смотреть и слушать", "Обалденные! Ослепительные! Любимцы!", "Самый лучший, самый классный состав!!!" – написали фолловеры.
Люди отметили, что они очень рады возвращению "золотого состава" наставников шоу "Голос". Для многих Агутин, Пелагея, Билан и Градский являются лучшей четверкой в истории проекта. Оказалось, что некоторые зрители смотрят шоу даже не ради участников, а именно из-за такого состава жюри, ведь им просто нет равных.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что коллега Леонида Агутина – Александр Градский публично отчитал участницу "Голоса".
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