Стать пасынком, воспитывать брата: 53-летний Агутин с ужасом ждет своей учести

Совсем недавно он рассказал, как работал вместе с Аллой Пугачевой. Он признался, что в то время Примадонна якобы очень любила выпить и погулять. Они весело проводили время вместе и очень хорошо относились друг к другу. Артист признался, что в его воспоминаниях знаменитость осталась молодой.
Отец Леонида Агутина сообщил, что Алла Борисовна всегда была идеальной представительницей профессии. Она много работала и продолжает до сих пор. Николай Петрович указал, что не помнит ни одного концерта, на котором знаменитость не добавила бы к своем образу нечто новое.
Любимую певицу Николай Агутин не видел достаточно давно. Однако все еще надеется на теплую встречу. Накануне в отеле Marriott Royal Aurora состоялся гала-ужин Российской национальной музыкальной премии "Виктория". Мероприятие посетили многие знаменитости. Среди них заметили и Николая Петровича со спутницей.
Концертный директор и дама сердца знаменитости, Алла, вместе с ним уже много лет. Детали их отношений держатся в тайне, но многим тяжело дается понимание этого союза. Привлекательная молодая блондинка повсеместно сопровождает исполнителя. Сам он сообщил журналистам, что его возлюбленная "скромная" и "умница". Многие присутствующие подозревают, что Леонид Агутин после всех утех родителя якобы должен стать примерным пасынком и принять участие в воспитании своего маленького брата.
"Ждет этого с ужасом", – посмеялся Виктор Дробыш. Что на самом деле происходит между Николаем Агутиным и Аллой – не совсем понятно. Ни музыкант, ни его сын практически не комментируют неоднозначную ситуацию.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!