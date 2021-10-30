"Как не стыдно! Уходите!": Градский публично отчитал участницу "Голоса"

Съемки юбилейного сезона шоу "Голос" продолжаются. Наставниками вновь стали Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин и Александр Градский. Последний, к слову, как и раньше, демонстрирует строгость к участникам и часто их критикует.
Так, на этапе слепых прослушиваний выступила Маргарита Колотилина из поселка Первомайский Читинской области. Вокалистка решила весьма оригинально исполнить знаменитую композицию "А за окном то дождь, то снег", однако члены жюри не оценили новаторства и не повернулись.
В частности, Градский после выступления указал Колотилиной, что та взяла не ту ноту. Артист дал понять, что весьма разочарован в вокальных способностях Маргариты, отметив, что Островскому, написавшему эти строки, не понравилось бы такое выступление.
"Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же!", – с долей юмора сказал Градский.
Ранее корреспондент "Дни.ру" пообщался с победителем второго сезона шоу "Голос" Сергеем Волчковым. Певец рассказал от отношениях с Александром Градским после проекта и своем финансовом положении.
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