"Юмор был черным": вскрылась подноготная скандала с Бузовой

Один из конфликтов Ольги Бузовой был связан с Кариной Кокс и ее мужем Эдуардом Магаевым.

На днях экс-солистка группы "Сливки" согласилась прокомментировать произошедшее. Карина Кокс объяснила, что началось все с ее супруга, известного широкой аудитории как диджей Мэг. Мужчина разместил в Сторис своего микроблога какую-то оскорбительную шутку, касающуюся Ольги Бузовой.

"Возможно, он шутил, но этот юмор был черным," – раскрыла исполнительница подноготную скандала.



Экс-ведущая "Дома-2" не стала молчать и подняла эту тему в своем инстаграм-аккаунте. Как и следовало предполагать, многочисленная армия поклонников певицы накинулась на ее обидчика, а заодно и на Карину Кокс, как его законную супругу.

Фанаты Ольги Бузовой стали заваливать пару оскорблениями и прочими неприятными сообщениями. После этого Эдуард Магаев публично извинился перед певицей. Что касается Карины Кокс, то она не стала отчитывать мужа, так как он взрослый мужчина и сам принимает решения. В интервью Teleprogramma.pro экс-солистка "Сливок" добавила, что она в любой ситуации будет на стороне своего любимого, о чем и заявила во всеуслышание во время конфликта.

Отметим, что поющей ведущей не первый раз достается от недоброжелателей. Ранее "Дни.ру" писали о том, что выскочку Ольгу Бузову хлестко выпороли на ток-шоу.