Изгнанную Бузову призвали заплатить за выход на сцену: Есть соответствующие бумаги

Летом в Сети появилась новость о том, что поющая ведущая теперь попробует себя в роли артистки. Ситуация обернулась громким скандалом.

Изначально многие просто возмутились. Противники театрального таланта Ольги утверждали, что ей не стоит выходить на сцену, так как у нее даже нет специального образования. При этом пригласил знаменитость бывший художественный руководитель театра, чем очень гордилась дива. Так, она согласилась принять участие в постановке "Чудесный грузин".

Дальше все стало еще хуже. После того, как прошли премьерные спектакли, кадры разлетелись по всем соцсетям. Публика пришла к выводу о том, что поет Ольга Бузова не совсем так, как нужно на сцене. Многие профессиональные артисты оказались возмущены. Они оценили подобный шаг как плевок в свой адрес.

Теперь художественный руководитель театра уволился, поющей ведущей больше нет в афише, зато есть огромное количество новостей и постов с возмущениями. Сама знаменитость утверждает, что ей не заплатили обещанную сумму денег, и намерена судиться с театром.

Владимир Кехман назвал сам спектакль "бездарным". Он отметил, что Ольга Бузова "была не очень плохой" на фоне всего происходящего. По словам художественного руководителя, денег театр ей не должен, так как она сама якобы должна заплатить за то, что ее пустили на сцену. Владимир Абрамович заявил, что дива может продолжать говорить, но у него "есть все соответствующие бумаги". Судя по всему, речь идет о документах, по которым певице якобы выплатили всю сумму. Кому верить – пока каждый решает сам для себя.