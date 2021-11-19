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19 ноября
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Шоу-бизнес
"Ноги работящие Волочковой": оголившую телеса Бузову перестали узнавать

"Ноги работящие Волочковой": оголившую телеса Бузову перестали узнавать

Ольга Бузова поделилась снимком, на котором поклонники ее даже не узнали.
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Поющая ведущая очень активно ведет свои социальные сети. Она регулярно делится с поклонниками кадрами из своей жизни. На днях Ольга выложила фото, которое вызвало оторопь у поклонников. На снимке Бузова позирует в черном платье, которое сильно оголяет ее ноги.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Поклонники ведущую не узнали и закидали ее упреками в чрезмерной ретуши. "Чье лицо?!а ноги работящие Волочковой?", "Из-за фш не узнала", "На себя не похожа", "Она уже на себя не похожа", "С фильтрами переборщила, на себя не похожа", "Уже лицо у кого то украла (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмутились комментаторы.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова должна заплатить МХАТу за т о, что ее выпустили на сцену. Изначально артистка хотела заявить на театр за неуплату заработной платы, но теперь новый директор театра говорит, что это она должна была заплатить.

Напомним, в середине этого года Ольгу Бузову позвали принять участи в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТе. Реакция была крайне резонансной. Но в итоге спектакль убрали из репертуара, а поклонники продолжают обсуждать ситуацию.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
19 ноября 2021, 02:49 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

...гость
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кукловоды решили ,с её вечными гулянками ,вечным отдыхом ,где тварь пьет ,угробить бузову, понятно что тварь на грани церроза печени ,вот пустли эту гадину в свободное плаванье ,пока сама не сдохнет Кукловодам неинтересна эта <цензура> стала ,поняли что она ничего уже не принесет ,навара нет ,вот пусть сама себя убивает алкоголичка
...гость
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А <цензура> бузова кроме отдыха ещё чем то заниматься будет? завалила своих прыщавых подписчиков красивой жизнью из постоянных гулянок, каждый месяц по несколько раз Отдыхать тоже может надоесть ,но этой тупорылой что заточена на шмотках,гулянках,вечном алкоголе бездельница будет продолжать до цероза печени А что замуж никто не берет,везде с её тупостью <цензура> ,потому что не все возможно купить,как делает бузова имея богатого спонсора ,но и уважение должно быть от нормальных,разумных людей ,а от неё 🤮 не грамма чего то путевого на экранах ТВ а про концерты,шоу уже все забыли ,не приходят люди
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