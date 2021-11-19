"Ноги работящие Волочковой": оголившую телеса Бузову перестали узнавать

Поющая ведущая очень активно ведет свои социальные сети. Она регулярно делится с поклонниками кадрами из своей жизни. На днях Ольга выложила фото, которое вызвало оторопь у поклонников. На снимке Бузова позирует в черном платье, которое сильно оголяет ее ноги.
Поклонники ведущую не узнали и закидали ее упреками в чрезмерной ретуши. "Чье лицо?!а ноги работящие Волочковой?", "Из-за фш не узнала", "На себя не похожа", "Она уже на себя не похожа", "С фильтрами переборщила, на себя не похожа", "Уже лицо у кого то украла (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмутились комментаторы.
Ранее стало известно, что Ольга Бузова должна заплатить МХАТу за т о, что ее выпустили на сцену. Изначально артистка хотела заявить на театр за неуплату заработной платы, но теперь новый директор театра говорит, что это она должна была заплатить.
Напомним, в середине этого года Ольгу Бузову позвали принять участи в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТе. Реакция была крайне резонансной. Но в итоге спектакль убрали из репертуара, а поклонники продолжают обсуждать ситуацию.