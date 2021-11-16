"Она пустое место!": Выскочку Бузову хлестко выпороли на ток-шоу

Светская львица Ольга Бузова вызвала массу негодования. Певец Прохор Шаляпин выгораживал коллегу изо всех сил.

Творческая деятельность Ольги Бузовой никому не дает покоя. Поющая телеведущая стремительно врывается в разнообразные социальные сферы, начиная от скромного ведения блога до покорения культового театра. В медийном пространстве знаменитость открыто недолюбливают и критикуют. Недавно гости шоу "Звезды сошлись" облили помоями поющую телеведущую. Один только Прохор Шаляпин вступился за нее.

Собравшиеся в студии программы люди хлестко выпороли поп-диву путем словесных ухищрений. Практически единогласно они набросились на светскую львицу с унижениями. "Она пустое место!", "Хуже Оли Бузовой только Ксения Собчак!", "Ну нельзя глумиться над искусством!", "Кто-то двигает!", — выражались гости передачи.

Прохор Шаляпин активно спорил с публикой, отмечая сильные стороны поющей телеведущей. "Она молодежь к МХАТу приобщает!" — громогласно заявил певец. По мнению мужчины, Ольга Бузова перенесла адский труд, заучивая сценарий спектакля "Чудесный грузин". Артист уточнил, что уважает поп-диву, потому что она никому не сделала ничего плохого, и предложил за нее порадоваться.

Никас Сафронов даже поспорил с вокалистом из-за телезвезды, пишет Пятый канал. Прохор Шаляпин деликатно отметил, что талант знаменитого художника тоже разглядели далеко не сразу. "Это разные вещи", — отреагировал на упрек живописец. Так или иначе, Ольга Бузова снова вызвала шквал негатива в свой адрес. Народ похвалил ее лишь за способность пробиваться в обществе.