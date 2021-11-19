Всплыли сенсационные фото увешанной иконами спальни Пугачевой: Скрывала много лет

Алла Пугачева давно покинула сцену. Многие артисты до сих пор пытаются уговорить ее записать совместную композицию, но Примадонна отказывает даже самым близким.

В последнем интервью Любовь Успенская ответила на вопрос, по какой причине две самые популярные отечественные исполнительницы так и не выпустили совместную песню. Она призналась, что долгое время хотела, но, когда задала вопрос, Алла Борисовна указала, что теперь занимается семьей и домом. Она подтвердила, что больше выходить на сцену не планирует.

Максим Галкин, в отличие от супруги, активно ведет свой личный блог и часто показывает детали собственной жизни, а также жизни детей. При этом, несмотря на количество квадратных метров в замке, в объектив часто попадает и Примадонна, которая обычно вовсе не хочет этого.

Пародист уже давно продемонстрировал парадные залы и комнаты детей, а вот в более интимные пространства он еще не впускал публику. Не секрет, что Алла Пугачева не спит в одной комнате с мужем. Сама знаменитость рассказывала, что так им обоим комфортнее. Ранее никто не видел комнату звезды.

Все случилось крайне внезапно. Лиза и Гарри хотели показать что-то папе и быстро выбежали в коридор. Юморист пошел за ними и оказался в комнате жены. Там, практически без света, сидела и она сама. Увидев камеру, Примадонна тут же закрыла лицо руками. Поклонники заметили, что в комнате висят массивные иконы, а все вещи разбросаны. Много лет никто не видел будуар Аллы Борисовны.