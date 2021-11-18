"Сидит на уколах": как Пугачевой удается поддерживать хорошую форму

Фигура Примадонны действительно выше всяких похвал. Многие отмечают, что даже на заре своей молодости артистка не была так стройна, как сейчас. Поклонники гадают о том, к каким волшебным средствам прибегает звезда, но Алла Пугачева не раскрывает своих секретов.
Как удалось выяснить "Собеседнику", все дело может быть в специальных подавляющих аппетит уколах, которые были разработаны датскими учеными. Изначально этот препарат был создан для пациентов, страдающих диабетом. Однако позже выяснилось, что это средство помогает быстро и легко похудеть.
"Весь российский шоу-бизнес сейчас сидит на уколах," – призналась одна артистка.
По словам источника, одного такого укола достаточно на неделю, соответственно в месяц необходимо четыре штуки. Цена такого комплекса весьма демократичная – около восьми тысяч рублей.
Таким образом, нашим звездам не приходится отдавать за красивую фигуру бешеные деньги. К тому же, препарат можно приобрести в любой аптеке и вколоть самостоятельно. В идеале, конечно, необходимо назначение врача. Однако многие селебрити обходятся без этого и считают разработку датских ученых настоящим чудом.
По информации певицы, имя которой не называется, эти волшебные уколы для диабетиков уже опробовала на себе не только Примадонна, но и Филипп Киркоров, Лолита и многие другие – всем удалось сбросить вес и обрести отличную форму.
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