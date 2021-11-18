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Шоу-бизнес
Раскрыта тайна округлившейся молодой жены Петросяна: Скоро второй!

Раскрыта тайна округлившейся молодой жены Петросяна: Скоро второй!

Супруга Евгения Петросяна активно ведет свой личный блог. Татьяна Брухунова делится с поклонниками последними трендами, рассказывает о жизни и дает советы.
прочитано 728 раз

Однако больше всего их интересует то, что происходит в личной самой жены знаменитости. После рождения сына Вагана внимание к семье стало еще более пристальным. Сейчас мальчик еще совсем маленький, но уже радует родителей своей смышленостью и забавными шалостями. Публика активно следит за развитием мальчика.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Теперь у поклонников Татьяны Брухуновой появился новый вопрос. Уже несколько месяцев ходят слухи о беременности дивы, но она отказывается их подтверждать. В каждом фото в свободной одежде они пытаются отыскать доказательства своей теории, что изрядно раздражает саму жену Евгения Петросяна.

На этот раз Татьяна выложила фото из Новой Третьяковки и рассказала о двух типах людей, которые встречаются в мире. Она облачилась в джинсы, длинную рубашку в тон в стиле оверсайз и синие ботинки. Супруга юмориста выглядела довольной, но подписчики снова заговорили о своем. "Я просто толстая", – посмеялась Брухунова, но публика не поверила ее словам.

"Скоро второй", "Я тоже вижу животик", "Ой, какой животик", "Татьяна, когда рожаете?", "Хочется скорее увидеть малыша", "Такая счастливая. Женщина сияет, когда это происходит", "Вы просто вау, когда такая", "Татьяна, пусть все пройдет хорошо", – написали подписчики.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 08:59 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость898619
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Брухунова не только толстая, но и страшная! В питер недавно ездила за пополнением в семействе! Молодой друг старается ей угодить, ведь старый Петросян уже не может ее радовать утехами!
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