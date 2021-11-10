"Уже на небесах": Убитый горем Петросян оплакивает потерю

Сейчас Евгению Петросяну 76 лет. Однако почтенный возраст не мешает юмористу активно работать и вести свой личный блог.

Пятый брак комика оказался достаточно счастливым. Его помощница, Татьяна Брухунова, смогла дать знаменитости все то, что было нужно так давно. Вместе они посещают различные мероприятия, а супруга артиста уже и сама стала популярной в Сети.

Не так давно у пары родился сын Ваган. Татьяна часто публикует трогательные кадры с малышом, они появляются и в личном блоге Евгения Петросяна. Обычно он публикует теплый развлекательный контент, но сегодня он просто не смог не поговорить с публикой о важном и грустном событии. Когда-то их было двое, все юмористические передачи ассоциировались именно с их именами. Сегодня исполнилось четыре года со дня смерти легендарного Михаила Задорнова.

Известно, что Евгений Ваганович очень дружил с Михаилом Николаевичем. Они работали вместе и делились опытом друг с другом. Он отметил, что публика вспоминает о его ушедшем друге каждый день: люди цитируют книги, пересматривают передачи и продолжают смеяться. По мнению артиста, именно это обозначает жизнь после смерти.

Евгений Петросян выразил надежду на то, что так будет всегда, потому что Михаил Задорнов был настоящей звездой. "Уже на небесах и продо­лжает нам светить", – грустно отметил он. Юморист поблагодарил приятеля за все.