Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Садальский раскритиковал Первый канал за концерты 23 февраля
Список самых громких скандалов недели открывает шумиха вокруг Первого канала. Актер театра и кино Стас Садальский остался недоволен праздничной сеткой "первой кнопки" на 23 февраля и выразил негодование в соцсети "Инстаграм".
Артист назвал позорными концерты, которые были показаны в праздничный день на федеральном канале. По его словам, на сцену вышли "профнепригодные" люди, из-за которых все обесценилось.
В заключение Садальский потребовал уволить главного продюсера "первой кнопки" Юрия Аксюту. "Стыдно, товарищи", – обратился актер к руководству телеканала. С артистом согласились многие пользователи.
Жена Петросяна резко отреагировала на вопрос о Степаненко
Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна устала от бестактных вопросов назойливых журналистов. Татьяна Брухунова сорвалась прямо на премьере спектакля Юрия Грымова "Женитьба" в театре "Модерн".
Один из репортеров поинтересовался у жены артиста, знает ли она о своей схожести с Еленой Степаненко. "Хамство!", – крикнула Брухунова и бросилась к поджидавшей ее машине такси.
Позднее жена Петросяна объяснила свой поступок. Брухунова рассказала, что два с половиной года публичной травли в Сети закалили ее. Однако привыкнуть к такому давлению невозможно, подчеркнула она.
Россияне призвали Первый канал уволить Барановскую и Гордона
Еще один скандал шоу-бизнеса оказался связан с "первой кнопкой". Пользователи соцсетей потребовали руководство телеканала убрать из эфира ведущих шоу "Мужское/Женское" Юлию Барановскую и Александра Гордона.
Россияне обвинили знаменитостей в том, что они разжигают скандалы на съемочной площадке ради рейтингов. По их словам, телеведущие стравливают участников программы вместо того, чтобы помочь им найти общий язык.
Критик Соседов оценил дуэт Баскова и Милохина
Музыкальный эксперт Сергей Соседов был не впечатлен дуэтом "золотого голоса России" Николая Баскова с кумиром молодежи Даней Милохиным. Критик назвал их совместную песню "Дико тусим" попыткой скрестить "коня и трепетную лань".
Соседов отметил, что Басков уже находится не в том возрасте, чтобы танцевать с молодыми людьми. "Он настолько там не к месту, он там просто как вставной зуб. Это другая эстетика", – выразил мнение эксперт.
При этом он положительно высказался о Милохине. По его мнению, Даня – харизматичный артист, которого в будущем ждет большой успех. В отличие от Баскова, молодому человеку можно дурачиться на камеру.
Бабушка Манукяна ответила Лазареву на обвинения в блате
Результаты 12-го сезона шоу "Танцы со звездами" не дают покоя телезрителям. Еще один скандал шоу-бизнеса разгорелся между певцом Сергеем Лазаревым и блогером Давидом Манукяном, попавшими на пьедестал.
Бывший солист Smash!! намекнул, что его соперник появился на программе благодаря своему влиятельному знакомому – Филиппу Киркорову. В прошлом году Манукян выпустил с королем поп-эстрады совместную песню "Ролекс".
На защиту блогера встала его бабушка. Пожилая женщина напомнила, что Лазарев сам в прошлом оказался на "Евровидении" после вмешательства Киркорова. Она посоветовала певцу "прикусить язык": "Постеснялся бы".
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