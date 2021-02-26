Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Рабочая неделя подходит к концу, а, значит, пришло время вспомнить о самых ярких событиях из жизни российских звезд. "Дни.ру" подготовили новую подборку самых ярких скандалов шоу-бизнеса.

Список самых громких скандалов недели открывает шумиха вокруг Первого канала. Актер театра и кино Стас Садальский остался недоволен праздничной сеткой "первой кнопки" на 23 февраля и выразил негодование в соцсети "Инстаграм".

Артист назвал позорными концерты, которые были показаны в праздничный день на федеральном канале. По его словам, на сцену вышли "профнепригодные" люди, из-за которых все обесценилось.

В заключение Садальский потребовал уволить главного продюсера "первой кнопки" Юрия Аксюту. "Стыдно, товарищи", – обратился актер к руководству телеканала. С артистом согласились многие пользователи.

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна устала от бестактных вопросов назойливых журналистов. Татьяна Брухунова сорвалась прямо на премьере спектакля Юрия Грымова "Женитьба" в театре "Модерн".

Один из репортеров поинтересовался у жены артиста, знает ли она о своей схожести с Еленой Степаненко. "Хамство!", – крикнула Брухунова и бросилась к поджидавшей ее машине такси.

Позднее жена Петросяна объяснила свой поступок. Брухунова рассказала, что два с половиной года публичной травли в Сети закалили ее. Однако привыкнуть к такому давлению невозможно, подчеркнула она.

Еще один скандал шоу-бизнеса оказался связан с "первой кнопкой". Пользователи соцсетей потребовали руководство телеканала убрать из эфира ведущих шоу "Мужское/Женское" Юлию Барановскую и Александра Гордона.

Россияне обвинили знаменитостей в том, что они разжигают скандалы на съемочной площадке ради рейтингов. По их словам, телеведущие стравливают участников программы вместо того, чтобы помочь им найти общий язык.

Музыкальный эксперт Сергей Соседов был не впечатлен дуэтом "золотого голоса России" Николая Баскова с кумиром молодежи Даней Милохиным. Критик назвал их совместную песню "Дико тусим" попыткой скрестить "коня и трепетную лань".

Соседов отметил, что Басков уже находится не в том возрасте, чтобы танцевать с молодыми людьми. "Он настолько там не к месту, он там просто как вставной зуб. Это другая эстетика", – выразил мнение эксперт.

При этом он положительно высказался о Милохине. По его мнению, Даня – харизматичный артист, которого в будущем ждет большой успех. В отличие от Баскова, молодому человеку можно дурачиться на камеру.

Результаты 12-го сезона шоу "Танцы со звездами" не дают покоя телезрителям. Еще один скандал шоу-бизнеса разгорелся между певцом Сергеем Лазаревым и блогером Давидом Манукяном, попавшими на пьедестал.

Бывший солист Smash!! намекнул, что его соперник появился на программе благодаря своему влиятельному знакомому – Филиппу Киркорову. В прошлом году Манукян выпустил с королем поп-эстрады совместную песню "Ролекс".

На защиту блогера встала его бабушка. Пожилая женщина напомнила, что Лазарев сам в прошлом оказался на "Евровидении" после вмешательства Киркорова. Она посоветовала певцу "прикусить язык": "Постеснялся бы".