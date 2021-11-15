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Шоу-бизнес
Виновата "мышка": Вскрылись истоки вражды Петросяна и Коклюшкина

Виновата "мышка": Вскрылись истоки вражды Петросяна и Коклюшкина

Виктор Коклюшкин заботился о будущем товарища, но стал его врагом. Евгений Петросян плюнул на похороны комика.
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Жуткий раздор между коллегами-комедиантами возник в 2020 году. Автор потрясающих шуток Виктор Коклюшкин нелестно высказывался о новой возлюбленной Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Изначально она была лишь помощницей артиста, но затем разрушила его брак с Еленой Степаненко и вышла за него замуж.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Сатирик был уверен, что молодая спутница пагубно влияет на автора "Кривого зеркала". Юморист всячески пытался наставить Евгения Петросяна на верный путь. "А кто такая эта Татьяна? Никто ее не знал до этого скандала ни как артистку, ни как директора. Там за кулисами "мышка" бегала и все", — заявлял Виктор Коклюшкин "Комсомольской правде".

За острый язык комик поплатился: Евгений Петросян воспринял в штыки советы коллеги и пригрозил ему судом. С тех пор мужчины были в ссоре. Смерть Виктора Коклюшкина не смогла смыть горечь непонимания — на похороны супруг Татьяны Брухуновой так и не явился, прощания и прощения не состоялось.

В студии шоу "Прямой эфир" звезды вспомнили Виктора Коклюшкина добрым словом и заговорили о его характере. "Коклюшкин всегда говорил правду, был открытым", — объявил режиссер Гия Гагуа. Так и вскрылись истоки вражды усопшего с Евгением Петросяном. Появилась версия, что именно прямолинейность, которая порой граничит с грубостью, сделала мужчин врагами.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2021, 18:50 Источник: Россия 1/"Прямой эфир" ✓ Надежный источник
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