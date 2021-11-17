Снявший штаны Галкин показал Пугачевой свою стрелу: Хочется потрогать

Накануне, судя по всему, настроение Максима Галкина было крайне игривым. Он вдруг решил раздеться на камеру.

Многие предположили, что оно связано с важной датой, которую они с женой недавно отметили. Их отношениям исполнилось 20 лет. Алла Пугачева тоже оказалась во всеоружии. Она решила продемонстрировать мужу и всему миру, как сильно она похудела. Примадонна появилась в роскошном костюме, который подчеркнул ее стройные ноги.

Максим Галкин, как известно, относится к себе и окружающим с юмором, а потом ограничиться исключительно снимками в дорогих костюмах он не может. Никакие брендовые брюки, видимо, не могли отразить его настрой накануне вечером, а потому пародист решил просто снять их. Он предстал в образе купидона, направив в сторону жены лук со стрелой.

"Купидон в тапках", – посмеялся артист сам над собой и указал, что сняла его сама Алла Пугачева. Он предстал перед публикой почти голым. Его тело слегка прикрыло лишь полотенце, закрепленное спереди. Публика ахнула.

Подписчики посмеялись и указали, что фото можно расценивать как снимок эротического характера, но счастливое лицо Максима Галкина настраивает на другой лад. "Хочется потрогать Вас и лук", "Хорошо знает свое дело. У него острые стрелы", "Сейчас полотенце развяжется", "Шкодник-купидон", "Прирожденный комик", "Как хорош! Алла, наверное, не может насмотреться", – восхитилась публика.

