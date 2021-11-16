Щедрая Пугачева спустила на погоревшего Алибасова баснословные деньги: У Бари чуйка

Десять лет назад в жизни Бари Алибасова произошла страшная трагедия. Он остался практически без квартиры. Все дело в том, что элитные апартаменты, находящиеся в Мерзляковском переулке, практически полностью сгорели в результате непредвиденных обстоятельств. Из десяти комнат в нормальном состоянии осталась лишь одна.
В огне, к несчастью, погиб любимый питомец Бари Каримовича. В результате пожара все остальные члены семьи и жильцы дома остались живы. Их успели экстренно эвакуировать из здания. Причина возгорания не совсем очевидна, но предположительно все дело было в не совсем безопасном состоянии проводки в кабинете звезды. При этом версий было выдвинуто много.
Теперь наследник Бари Алибасова признался, что когда все случилось, первой отреагировала Алла Пугачева. Примадонну якобы даже не пришлось ни о чем просить, она просто перевела миллион рублей на счет знаменитости. Уже сейчас Бари-младший предполагает, что она сделала это из-за того, что они якобы всегда были близки по духу.
Также сын Бари Каримовича рассказал, что продюсер всегда мог распознать стоящего артиста. Он отметил, что отец предсказал успех Сергея Лазарева и Влада Топалова. То же было и с Филиппом Киркоровым. "У Бари чуйка", – сказал он.