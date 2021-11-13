"Зацелованный мальчишка": Алибасов приревновал любимого к женщине

В судьбе известного продюсера Бари Алибасова черная полоса. Недавно музыкальный деятель развелся с женой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, кроме того, у знаменитости появились серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых ему потребовался круглосуточный уход.
Жизнь знаменитости скрашивает маленькая собачка Кузя породы чихуахуа. Алибасов часто отдыхает в обнимку с любимым псом и в буквальном смысле не может на него наглядеться.
Между тем Кузя, как оказалось, предпочитает общество приятной дамы. В личном микроблоге Бари Алибасов показал, как его любимец проявляет нежность и любовь к женщине, застегивающей пуговицы на пододеяльнике. Пока пес пытается дотянуться до особы, чтобы лизнуть ей лицо, она называет его "сладким", "хорошим" и "зацелованным мальчишкой".
Бари Алибасов признался, что приревновал друга. "Кузя любит больше маму Лену, чем пахана", – горечью отметил продюсер. Музыкальный деятель примерно понимает, почему собака так привязана к женщине. По словам Бари Каримовича, она кормит и ласкает песика.
Общаясь с подписчиками личного инстаграм-аккаунта, Бари Алибасов рассказал, что ранее у него была собака Чуча. Животное погибло во время пожара в квартире. "Я несколько месяцев не мог прийти в себя", – поделился продюсер.