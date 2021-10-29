Живет в его квартире: сын раскрыл подробности интимной жизни Алибасова с новой женщиной

Сын Бари Алибасова рассказал о новой потенциальной жене продюсера, которая уже с ним живет.

Сын создателя музыкальной группы "На-На" Бари Алибасов – младший рассказал, что у него скоро может появиться новая мачеха. По словам наследника продюсера, Бари Каримович завел себе любовницу и имеет довольно серьезные намерения на создание семьи.

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Сын Бари Алибасова отметил, что речь идет о некой Елене, которая работала в звездной семье реабилитологом. Она день и ночь трудилась, не отходя от постели тяжелобольного Бари Алибасова, когда он нуждался в помощи специалистов.

Женщина совершила чудо, и буквально за три месяца Бари Алибасов стал как огурчик. К нему вернулась память, он начал ходить и вести активный образ жизни.

По словам наследника музыканта, врачи не верили в исцеление его отца. Сейчас Елена стала почти полноценным членом семьи продюсера и живет с Бари Алибасовым в Москве.

"Мы ее наняли с Донецкой Народной Республики, она там занималась выхаживанием контуженых офицеров. Мы пригласили ее в Калининград после того, как у отца практически отключилась большая часть мозга, и он сломал себе позвоночник", – рассказал Бари Алибасов – младший.

Продюсер даже не засыпает без Елены, настолько они близки. Алибасов засыпает, держа ее за руку, и она спит рядом с ним. При этом сын Алибасова заявил, что не замечал между отцом и реабилитологом романтической связи.



Напомним, имя Бари Алибасова в последнее время часто связано с любовными скандалами и неурядицами. Самой громкой историей стал его развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.