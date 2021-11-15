"Получилось глупо": Борисова оправдалась за громкую ложь

На днях Дана Борисова напугала поклонников сообщением об опасной болезни.

В беседе с одним из корреспондентов телеведущая сообщила, что она плохо себя чувствует и подозревает, что заразилась коронавирусной инфекцией. В ответ женщина услышала слова соболезнования, но не придала этому большого значения, а уже пару часов спустя тревожная новость об опасной болезни Даны Борисовой появилась в Сети и всполошила ее фанатов.

Теперь блондинка призналась, что солгала или просто неудачно пошутила, как она это называет. В комментарии Пятому каналу Борисова оправдалась за громкую ложь, объяснив, что ей не хотелось разговаривать с назойливым журналистом, который часто звонит и задает скучные вопросы.

"Просто так получилось глупо," – призналась незадачливая блюндинка.



Дана Борисова подчеркнула, что у нее и в мыслях не было никого пугать, просто хотелось избавиться от собеседника. Более того, она несколько раз пыталась намекнуть корреспонденту, что болезнь еще не подтверждена и в сочувствии она не нуждается. В заключение Борисова заверила, что сейчас она вполне здорова и никаких симптомов болезни у нее нет.

Напомним, что в прошлом месяце коронавирусную инфекцию подхватила мама Даны Борисовой: 66-летняя Екатерина Ивановна не успела вакцинироваться и даже попала в больницу с опасным диагнозом.