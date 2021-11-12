"Если повезет": смертельная болезнь Борисовой усугубилась из-за наркотиков

Дана Борисова переживает страшный период в своей жизни. Врач Илья Бурлаковский оценил ее шансы на выздоровление.

Дана Борисова сообщила ужасную новость. Все началось с того, что ее мать заболела коронавирусом. Она даже была госпитализирована в одну из больниц. Позже стало известно, что телеведущая сама столкнулась с этим же недугом.

В своем аккаунте в "Инстаграме" блондинка рассказала, что плохо себя чувствует. По ее словам, она собрала все симптомы, которые есть у COVID-19: сухой кашель, жжение в носу и температура. Она призналась, что очень боится. Как оказалась позже, бывшая зависимая не болела вирусом и не прививалась.

"Наркоманы и алкоголики – это люди с очень ослабленным иммунитетом. Здоровье Даны серьезно повреждего килограммами и литрами ядов. Тело ужасно зашлаковано токиснами, нервная и гормональная системы разболтаны", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Илья Бурлаковский.

Врач уверен, что у тех, кто раньше употреблял наркотики, эта смертельная болезнь может протекать намного сложнее, чем для тех, кто никогда ничего не употреблял. Напомним, что звезда сама много раз говорила о зависимости в прошлом.

"Естественно коронавирус, как впрочем и любой другой вирус или инфекция, приживается там, где не дают отпор. Он наносит таким слабым людям максимальный урон, если повезет, то не смертельный, но точно добавит осложнений", – подытожил эксперт.