"Его нигде нет": Борисова сбилась с ног в поисках лекарств для умирающей матери

Ведущая делает все, чтобы мать смогла как можно скорее покинуть клинику и вернуться к нормальной жизни. Но, к сожалению, пока о выписке женщины не может быть и речи.
Екатерина Ивановна слегла с ковидом более недели назад. Оказывается, она не успела привиться от опасной инфекции из-за серьезных проблем со здоровьем. 66-летняя мать Даны Борисовой побоялась вакцинироваться "Спутником V", посчитав более безопасным препарат "КовиВак", которого она так и не нашла в Крыму, где проживает.
Сначала пожилая женщина занималась самолечением, не обращаясь к медикам. Но в итоге ее организм не справился с нагрузкой. Все время после госпитализации Екатерина Ивановна находится в тяжелом состоянии. Ее легкие серьезно поражены, что заставило врачей подключить женщину к аппаратам жизнеобеспечения.
Телеведущая в своем микроблоге пожаловалась, что никак не может найти препараты, которые должны свободно продаваться в столичных аптеках. Дана Борисова рассказала, что поражение легких у ее матери равно 75%, а сатурация – 95. Надо отметить, что при такой ситуации многие пациенты уже умирают. К счастью, медикам удалось нормализовать сатурацию, а значит, мать теледивы уже не страдает от кислородного голодания.
И все же Дана Борисова переживает, что состояние родительницы может вновь ухудшиться. Ведь еще недавно ей грозила смертельная опасность. По словам звезды экрана, сейчас состояние женщины стабильное. Она призвала подписчиков помочь советом или необходимыми лекарствами.
Популярные темы форума
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?