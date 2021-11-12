Бывшая наркозависимая Борисова призналась в страшном диагнозе

Российская ведущая Дана Борисова рассказала, что подхватила опасный вирус.

В последнее время на бывшую ведущую программы "Армейский магазин" Дану Борисову сыплются неудачи одна за другой. Недавно у нее заболела мать, а теперь свалилась и сама звездная блондинка.

В беседе с журналистами 45-летняя Дана Борисова призналась, что у нее ковид. Она не скрывает ничего от поклонников, ведь после откровений о тяжелой наркозависимости ей уже нечего бояться. За это фанаты ее и ценят.

По словам Даны Борисовой, у нее присутствуют все симптомы коронавируса: сухой кашель, жжение в носу, высокая температура.

"Страшно очень. Я ведь до этого не болела коронавирусом. Еще и не прививалась даже", – рассказала звезда.

По словам Борисовой, заболевание развивается уже несколько дней. Как известно, новый штамм ковида, который сейчас бушует в мире, отличается стремительным развитием и поражением организма. Особенно он опасен для тех, у кого есть хронические заболевания и слабые места.

К примеру, у певицы МакSим после выявления ковида начались серьезные проблемы с печенью.

Дана Борисова решила не ставить экспериментов над собой и сразу сдалась врачам. Медики на дому назначили ей лечение. 66-летнюю мать ведущей госпитализировали.