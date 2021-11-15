Обрюзгший Круз вызвал оторопь: Раздуло как жабу

Поклонники уже достаточно давно обеспокоены внешним видом Тома Круза. Артист сильно изменился.

Не так давно звезду мирового кино заметили во время бейсбольного матча. Тогда знаменитость сняли крупным планом на одной из трибун. Публика ахнула. Помимо заношенной одежды и достаточно уставшего вида, они обратили внимание на то, как сильно поправился актер. Некогда роскошный мужчина, который ежедневно разбивал сотни сердец, стал совсем другим.

Теперь 59-летнего Тома Круза засняли на аэродроме в Англии. Там он активно учится управлять истребителем, чтобы сыграть в восьмой части ленты "Миссия невыполнима". Поклонники отметили, что на этих снимках артист выглядит все же лучше, чем на предыдущих, но все равно якобы запустил себя. На кадрах звезда предстала в обтягивающих темных брюках, водолазке в тон и кожаных ботинках.

В комментариях пользователи Сети тут же принялись обсуждать фотографии. Они указали, что артист сильно поправился, а на его лице можно увидеть множество морщин. Ранее у знаменитости был крайне четкий овал лица, теперь же наметился и второй подбородок.

Многие поклонники не верят в то, что Том Круз мог измениться до такой степени с годами. Они указали, что дело якобы может быть в гормональном сбое или неудачном вмешательстве в организм. "Какой старый и обвисший", "Господи, где тот красивый мужчина", "Раздуло как жабу", "Слов нет", – огорчились фанатки.