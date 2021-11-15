Обрюзгший Круз вызвал оторопь: Раздуло как жабу

Не так давно звезду мирового кино заметили во время бейсбольного матча. Тогда знаменитость сняли крупным планом на одной из трибун. Публика ахнула. Помимо заношенной одежды и достаточно уставшего вида, они обратили внимание на то, как сильно поправился актер. Некогда роскошный мужчина, который ежедневно разбивал сотни сердец, стал совсем другим.
Теперь 59-летнего Тома Круза засняли на аэродроме в Англии. Там он активно учится управлять истребителем, чтобы сыграть в восьмой части ленты "Миссия невыполнима". Поклонники отметили, что на этих снимках артист выглядит все же лучше, чем на предыдущих, но все равно якобы запустил себя. На кадрах звезда предстала в обтягивающих темных брюках, водолазке в тон и кожаных ботинках.
В комментариях пользователи Сети тут же принялись обсуждать фотографии. Они указали, что артист сильно поправился, а на его лице можно увидеть множество морщин. Ранее у знаменитости был крайне четкий овал лица, теперь же наметился и второй подбородок.
Многие поклонники не верят в то, что Том Круз мог измениться до такой степени с годами. Они указали, что дело якобы может быть в гормональном сбое или неудачном вмешательстве в организм. "Какой старый и обвисший", "Господи, где тот красивый мужчина", "Раздуло как жабу", "Слов нет", – огорчились фанатки.