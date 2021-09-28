Сообщившая о тайной женитьбе звезда "Хорошего доктора" высмеяла Тома Круза

Артист скрывал перемены в личной жизни.

29-летний актер Фредди Хаймор в свежем интервью Джимми Киммелу рассказал о тайной женитьбе. Звезда сериала "Хороший доктор" продемонстрировала обручальное кольцо. По словам артиста, с тех пор как украшение появилось на его безымянном пальце, люди постоянно спрашивают о его семейном статусе. Хаймор с юмором отметил, что обязан был прояснить ситуацию.

Также Фредди Хаймор высмеял актера Тома Круза. Однажды на шоу Опры Уинфри голливудский актер очень эмоционально признался в любви будущей супруге Кэти Холмс. Том встал ногами на диван и прокричал о своих чувствах. Этот эпизод с Крузом был резонансным.

"Я очень счастлив — настолько, насколько может быть счастлив британец, — я не стану запрыгивать на диван и кричать о своей женитьбе", – отметил актер сериала "Хороший доктор".

Хаймор подчеркнул, что женился на прекрасной девушке. Между тем ни он, ни его избранница еще не привыкли к тому, что теперь муж и жена. Фредди отказался называть имя супруги. Артист лишь отметил, что она тоже родом из Великобритании. Звезда сериала "Хороший доктор" ведет довольно закрытый образ жизни.

Напомним, Фредди Хаймор снимается с ранних лет. Свою первую роль он получил после седьмого дня рождения. В творческой копилке актера такие фильмы как: "Чарли и шоколадная фабрика", "Август Раш", "Джек и Бобовое дерево: Правдивая история".