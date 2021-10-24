Расплывшийся Том Круз ужаснул народ своим видом

Популярнейший американский актер, некогда секс-символ и эталон мужской красоты Том Круз недавно удивил поклонников своим внешним видом. Фанаты явно забеспокоились, увидев маленькие гласа своего кумира, которые едва можно разглядеть на потолстевшем лице 59-летенего артиста.
После долгого перерыва в актерской карьере Круз неожиданно для всех появился на бейсбольном матче в Сан-Франциско. Естественно, звезда такой величины не остался без внимания. По Сети мгновенно разлетелось видео, на котором запечатлен Голливудский актер. Однако от былой красоты мало что осталось – круглое лицо, большие щеки и маленькие глаза удивили и преданных фанатов, и равнодушных к творчеству актера.
Косметологи сразу же выступили с заявлением, что такие изменения во внешности Круза, скорей всего, связаны с его пристрастием к процедурам красоты. Предположительно, актер увлекся инъекциями против морщин, что привело к такому результату. Из-за большого количества уколов лицо артиста увеличилось и, как шутят врачи, стало похоже на мордочку бурундука.
"Я бы предположил, что это комбинация набора веса и подкожных наполнителей", – заявил директор косметологических клиник Cosmedics Росс Перри.
Он также рассказал, что считает, что нет ничего плохого в инъекциях, однако во всем нужно знать меру.
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