Гнев прилюдно разнесшей репортеров Пугачевой объяснили болезнью Галкина

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева вакцинировались от коронавирусной инфекции еще в феврале. Примадонна отечественной эстрады очень серьезно относится к своему здоровью и здоровью близких ей людей. Вокалистка гневается, когда поклонники или журналисты подходят к ней без маски. Сама знаменитость соблюдает все меры предосторожности.
Так под горячую руку Пугачевой попали репортеры. Артистка прилюдно отчитала телевизионщиков и не позволила им приблизиться к себе.
"Почему без маски со мной разговариваете?" – ругалась Примадонна.
Эпизод, в котором Пугачева разносит не соблюдающих эпидемиологические меры представителей прессы, попал в анонс свежего выпуска программы "Ты не поверишь" телеканала НТВ. На экраны шоу выйдет сегодня вечером, 13 ноября.
Получившие от Аллы Пугачевой нагоняй репортеры обратились за комментарием к ее близкому другу Стасу Намину. Музыкант объяснил поведение вокалистки. По словам Намина, муж Примадонны, комик Максим Галкин, "немножко заболел".
Отметим, 72-летняя Алла Пугачева из-за пандемии коронавирусной инфекции практически не покидает свой замок в подмосковной деревне Грязь. Вокалистка находится в группе риска из-за возраста, поэтому встреча с китайской заразой для нее может быть фатальной. Кроме того, у артистки есть хронические заболевания, которые могут усложнить течение болезни. Поговаривают, что Максим Галкин ограничил вход посторонним в дом.