Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

В прошлом году российская актриса Анна Семенович откровенно призналась на всю страну, что заморозила свои яйцеклетки. Звезда сделала это на случай, если найдет свою настоящую любовь и надежного мужчину, от которого захочет иметь детей. Экс-солистка "Блестящих" воспользовалась криобанком и заплатила за процедуру немаленькую сумму, чтобы подстраховаться. По словам Семенович, она полностью разобралась в вопросе.
"Это такая подстраховка, подушка безопасности. Женщина сама может выбирать, когда и сколько детей рожать", – говорит Семенович
32-летняя актриса Агата Муцениеце, мама двух детей, призналась, что тоже планирует заморозить яйцеклетки. После развода с актером Павлом Прилучным карьера звезды пошла в году, а жизненные приоритеты изменились. Муцениеце пока не знает, когда прибегнет к процедуре, но желание оставить для себя возможность родить третьего ребенка в любом возрасте у нее есть.
48-летняя Наташа Королева также призналась, что заморозила яйцеклетки. Певица прошла процедуру несколько лет назад, а после подарила одну из яйцеклеток своему другу из США, который мечтал стать отцом, и получила от него 50 биткоинов. Теперь у артистки растет двухлетняя внебрачная дочь от приятеля, с которой она уже познакомилась.
40-летняя Маша Малиновская объявила о том, что решилась заморозить яйцеклетки, в свой день рождения в начале этого года. Телеведущая уже воспитывает 10-летнего сына и хочет второго ребенка, но не уверена, что все сложится естественным путем.
72-летняя звезда российской эстрады Алла Пугачева, по ее словам, решилась заморозить яйцеклетки еще в 2002 году благодаря подруге Алле Редель. Так в 2013 году у Пугачевой и Галкина, роман с которым закрутился у певицы уже после процедуры, родились двойняшки.
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