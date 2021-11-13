Переплюнул пенсионерку Пугачеву: названа самая дорогая российская звезда

Декабрь – месяц активной работы для звезд шоу-бизнеса. Знаменитости всех мастей трудятся на корпоративах и праздничных концертах. Чем ближе выступление к 31 декабря, тем больше гонорар исполнителя.
Известное концертное агентство обнародовало суммы, которые за свое появление на чужом празднике запрашивают российские артисты. Самой дорогой звездой в этом году стал Григорий Лепс. Желающие увидеть исполнителя хита "Рюмка водки на столе" на своем корпоративе должны заплатить 12 миллионов рублей.
В денежном вопросе Григорий Лепс переплюнул Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Запросы 72-летней пенсионерки оказались немного скромнее – она готова выступить за восемь–десять миллионов рублей.
Звезду молодежи Алишера Моргенштерна, голосистую Полину Гагарину можно увидеть у своей новогодней елки за семь-восемь миллионов. Дима Билан и беременная певица Нюша ограничатся тремя миллионами. Эпатажная Лолита Милявская требует за концерт до двух с половиной миллионов рублей. Почетного члена жюри шоу "Голос" Александра Градского можно пригласить за миллион–полтора. Коллектив "Иванушки International" готов исполнить свой "Тополиный пух" за три с половиной миллиона рублей.
Дешевле большинства эстрадных певцов заказчикам обойдутся популярные комики. Например, Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова, Руслана Белого, Юлию Ахмедову организаторы выступлений оценили в полтора–два миллиона рублей.
Впрочем, как говорят эксперты, в это неспокойное пандемийное время заработать на яхты и виллы звездам вряд ли получится. Дело в том, что количество желающих отдохнуть в присутствии известного человека снизилось в десятки раз по сравнению с доковидными годами.