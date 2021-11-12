"Гениально!": Галкин заставил 8-летних детей биться ради денег

Звездный отец Максим Галкин показал поединок между своими отпрысками.

Супруг Аллы Пугачевой не упускает возможности обогатить свое семейство. Он не только сочиняет комедийные сценки и ведет различные шоу, а еще активно зарабатывает на рекламе. На телеэкранах Максим Галкин чуть ли не выпрыгивает из штанов, когда призывает людей скупать различные товары.

Содержание замка в деревне Грязи, пожилой супруги и стремительно растущих детей требует внушительных затрат. Поскольку Алла Пугачева уже давно ушла со сцены и перестала приносить деньги за концерты, Максим Галкин выдумывает все новые и новые способы пополнить семейную казну. На этот раз он решил получить деньги с помощью восьмилетних наследников.

Юморист заставил сына Гарри и Дочь Лизу биться в кулинарном поединке. Все это было нужно в рамках рекламы помидоров черри. Перед камерой дети готовили салаты, сражаясь за титул победителя с самым вкусным блюдом. Оценивал мастерство детей сам Максим Галкин



В итоге победила дружба. По крайней мере так заявил на камеру звездный отец. "Гениально!", — воскликнул Максим Галкин, когда закончил пробовать салаты ребятишек.

Некоторые пользователи Сети пристыдили юмориста за стремление заработать на членах семьи. Максим Галкин столкнулся с непониманием. "Ау, алчные родители, мы все видим!", "Все мало... Детей уже в рекламу", "А дети в доле от рекламы?", "Интересно, а что Максим НЕ позволит рекламировать своим детям? Где грань?", — выразился народ в комментариях.