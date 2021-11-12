"Ситуация критичная": дряхлая и беззубая Кудрявцева осталась без мужика

Лера Кудрявцева в своей жизни уже не раз попадала в нелепые ситуации.

Одним из таких курьезных случаев телеведущая поделилась со своими подписчиками в "Инстаграме". Дело было довольно давно, когда блондинка еще не была замужем, но уже была "дряхлой девушкой", как выразилась сама Лера Кудрявцева.

Тогда блондинку пригласил отдохнуть на море один молодой ухажер, и она с радостью приняла приглашение. В самолете перед встречей с избранником Кудрявцева навела марафет и уже была во всеоружии, но потом решила сдуть надувную подушку и попыталась зубами выдернуть клапан. К огромному ужасу телеведущей, в этот момент у нее изо рта вылетел передний зуб.

После этого у звезды случилась настоящая истерика. Беззубая Кудрявцева ползала между кресел в поисках пропажи и сотрясалась от истерического смеха. В результате на глазах выступили слезы, и вдобавок ко всему остальному косметика размазалась по лицу.

"Ситуация критичная," – описала происходящее знаменитость.

Ухажер не проникся к беде блондинки и бросил бедную женщину, появившуюся перед ним в столь нелепом виде. В результате Кудрявцева осталась без мужика, но подружилась с его мамой, которой в то время тоже не хватало зубов.

Самоироничная телеведущая заметила, что людям нравится читать о том, как она попадает во всякие странные ситуации. У нее таких было много – рассказывать можно хоть каждый день. Например, недавно Лера Кудрявцева похитила чужие сумки.