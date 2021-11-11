"Нужно уходить": Вышвырнутая Кудрявцева приняла скандальное решение

Светская львица Лера Кудрявцева ошарашила неожиданной новостью.

Недавно стало известно, что Леру Кудрявцеву вышвырнули из эфира канала НТВ. Дело в том, что программа "Секрет на миллион", которую она представляла, пока не будет сниматься из-за пандемии коронавируса. Однако без работы ведущая не осталась, удивительно вовремя ей подвернулось предложение с бывшего места работы.

Более двух десятков лет Лера Кудрявцева была звездой МУЗ-ТВ, но после вопиющего конфликта с начальником в 2020 году она забрала трудовую книжку и попрощалась с командой. Однако сейчас ее решение об уходе приняло скандальный поворот — блондинка возвращается на канал, которым руководит уже новый гендиректор.

Лера Кудрявцева станет лицом проекта "Юбилейный чарт", где будут транслировать музыкальные ролики. Кроме того, знаменитость назначили ведущей масштабного представления "День Рождения МУЗ-ТВ", которое намереваются устроить этой осенью.

Взволнованная блондинка очень довольна стечением обстоятельств — все становится на круги своя. Телеканал МУЗ-ТВ она называет давней любовью. Члены коллектива встречают ведущую с распростертыми объятиями.

"Иногда, видимо, нужно ненадолго уходить, чтобы, когда возвращаешься, появлялась чуть ли не красная ковровая дорожка – это очень приятно!" — объявила Лера Кудрявцева.