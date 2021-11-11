"Тупая башка схватила!": Безалаберная Кудрявцева похитила чужие сумки

Телезвезда Лера Кудрявцева попала в щекотливую ситуацию, утащив имущество незнакомцев.

Знаменитая блондинка Лера Кудрявцева раскаялась в своем поведении. Светская львица доставила проблемы пассажирам Аэрофлота. После перелета в Москву ведущая забрала в аэропорту две чужие багажные сумки и спешно уехала с ними по делам.

Неожиданное похищение произошло без злого умысла. "Это моя тупая башка схватила чемоданы, не проверив бирки!", — уточнила Лера Кудрявцева.

Безалаберное отношение звезды к окружающим привело к последствиям. Когда теледива ехала на авто вместе с чужими вещами и опаздывала на съемки, сотрудники авиакомпании осуществили ей досадный звонок. Женщину призвали возвращаться в аэропорт.

В итоге Лера Кудрявцева сумела урегулировать ситуацию с владельцами сумок и уладить проблему. Известно, что жертвами поступка блондинки стали двое мужчин. Одного зовут Иван, а другого Дмитрий. Знаменитость извинилась перед ними в инстаграм-аккаунте. Звезда отметила, что летела 11 часов без сна, поэтому была рассеяна после посадки самолета.

Муж, который подвозил на машине ведущую из аэропорта, не смог войти в ее положение и наорал на избранницу. "Да я все знаю о себе, не напоминайте", — обратилась к подписчикам теледива. Раньше Лера Кудрявцева думала, что подобное может происходить только в кино.