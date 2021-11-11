"Внутренняя злость": Почему муж кричит на сглупишвую Кудрявцеву

Лера Кудрявцева хорошо отдохнула, а потом уехала с чужими вещами. Психолог Наталья Федына поделилась своим мнением.

Лера Кудрявцева на протяжении недели хвасталась подписчикам фотографиями и видео со своего отпуска в Майами. Блондинка показывала в сторис каждый свой шаг. Судя по всему, она смогла прекрасно провести время и набраться сил.

Недавно телеведущая вернулась в Москву, где сразу же попала в неловкую ситуацию – она случайно увезла из аэропорта чемоданы двоих незнакомых мужчин. Муж, по ее словам, накричал на нее из-за этого.

"Это проявление внутренней злости. Значит, так случилось, человек сильно разозлился. Имеет ли человек право выражать злость? Я считаю, что физическое воздействие, причинение вреда, конечно же, недопустимо. Все остальное может установить сам лично человек. Кто-то считает, что позволено кричать", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" психолог Наталья Федына.

Эксперт уверен, что показать свое негодование супруг знаменитости мог другим способом. Не всегда уместно повышать голос на человека, особенно после тяжелого перелета.

"Можно сказать: "Я злюсь", сказать громко, без крика", – объяснила Федына.

Причины, по которым Игорь Макаров не смог сдержаться, могут быть абсолютно разные. Только ведущая "Секрет на миллион" может установить черту, за которую никому нельзя заходить, даже любимому человеку.

"Что там было в этом крике? Ведь можно кричать про свои чувства, а можно обвинять человека и унижать. Когда унижают другого человека – это не очень качественно и не верно. Другой человек мог создать ситуацию и это обсуждается, но ты же с ним живешь почему-то", – подытожил специалист.