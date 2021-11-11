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Шоу-бизнес
Подвергнутая испытанию Бузова публично разревелась

Подвергнутая испытанию Бузова публично разревелась

Участники шоу "Звезды в Африке" телеканала ТНТ вывели Ольгу Бузову на эмоции.
прочитано 969 раз

Артистка ведет проект вместе с комиком Михаилом Галустяном. На данный момент в шоу остались только восемь участников. Между ними идет настоящая борьба за победу. Однако чтобы как можно больше продержаться на программе, им необходимы взаимовыручка и сплоченность, а также самообладание.

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С каждым выпуском шоу испытания становятся жестче. Голодным людям все труднее не сдаться, прокричав: "Я звезда, заберите меня отсюда". На этот раз одним из самых захватывающих испытаний станет проверка на смелость. Но планы будут нарушены.

Кроме того, участницы Юля Гаврилина и Вика Одинцова закатят новый скандал, а голосование заставит многих задуматься об отношении друг к другу, поскольку уходящая знаменитость может оставить иммунитет кому-то из коллег. Известно, что испытание вызовет панику у участников, а Ольгу Бузову доведет до слез.

Напомним, в прошлом выпуске проект оставила Анна Хилькевич. Несмотря на то, что артистка стойко справлялась со всеми испытаниями, она столкнулась с критикой. Некоторые участники обвинили актрису в том, что она вела себя слишком тихо и спокойно.

Как писали "Дни.ру", во время одного из выпусков шоу у Анны Хилькевич случилась истерика. Она призналась, что такого от себя не ожидала. Причиной стал долго копившийся стресс.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2021, 17:58 Источник: "ВокругТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

Гость894114
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было бы удивительно, если бы она вела себя скромно и сдержанно, была стильно и со вкусом одета и разговаривала грамотно, а это...разрыдалась, разделась, залезла на руки...облизала микрофон...это всё для её поведения нормально, она ничего другого не умеет.
...гость
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А где эта истеричка не рыдала ,что ей ещё делать? бузова рекламировала это шоу ,что она дебилка самая главная там ,но что то не видно,, стоит столбом ,читает телесуфлер ,все по сценарию Может быть главной её считают,что беглый депутат митрофанов приложил руку к этому шоу,договорился со спонсорами,а жирный боров до сих пор держит бузову ,как обслугу,видно встречаются они заграницей бузова бывает там НУ ОЧЕНЬ часто про новое шоу стало известно сразу после, посещения бузовой Италии,даже скорее ещё когда она была там Ведь бузова не может не похвалиться ,что она будет в новом шоу
...
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Самая неудачная, самая отвратительная, самая убогая передача на ТНТ!!! Начнем с того, что там, практически нет ЗВЕЗД. Там одна ЗВЕЗДА, -это БУЗОВА!! Каждый день меняющая НАРЯДЫ. ПРИЧЕСКИ и изо дня в день демонстрирующая всем, кто здесь главное действующее лиТцо!!! Сама задает тупые вопросы, сама же на них и отвечает! Рекламирует свои песТни, бравирует дебильными фразами, типа: "если вам кажется, значит, вам не кажется" ,ну и так далее. А эти конкурсы, где участники должны жрать червей, ловить в закрытых ящиках крыс, "развлекаться" со змеями и так далее!!! К чему это?
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