Подвергнутая испытанию Бузова публично разревелась

Участники шоу "Звезды в Африке" телеканала ТНТ вывели Ольгу Бузову на эмоции.



Артистка ведет проект вместе с комиком Михаилом Галустяном. На данный момент в шоу остались только восемь участников. Между ними идет настоящая борьба за победу. Однако чтобы как можно больше продержаться на программе, им необходимы взаимовыручка и сплоченность, а также самообладание.



С каждым выпуском шоу испытания становятся жестче. Голодным людям все труднее не сдаться, прокричав: "Я звезда, заберите меня отсюда". На этот раз одним из самых захватывающих испытаний станет проверка на смелость. Но планы будут нарушены.

Кроме того, участницы Юля Гаврилина и Вика Одинцова закатят новый скандал, а голосование заставит многих задуматься об отношении друг к другу, поскольку уходящая знаменитость может оставить иммунитет кому-то из коллег. Известно, что испытание вызовет панику у участников, а Ольгу Бузову доведет до слез.

Напомним, в прошлом выпуске проект оставила Анна Хилькевич. Несмотря на то, что артистка стойко справлялась со всеми испытаниями, она столкнулась с критикой. Некоторые участники обвинили актрису в том, что она вела себя слишком тихо и спокойно.

Как писали "Дни.ру", во время одного из выпусков шоу у Анны Хилькевич случилась истерика. Она призналась, что такого от себя не ожидала. Причиной стал долго копившийся стресс.