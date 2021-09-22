Отчаявшаяся Бузова взвыла из-за травли: Я не девочка для битья!

Ольга Бузова – артистка, о которой говорят постоянно. Поющую ведущую любят и ненавидят, но мало кто может остаться равнодушным, когда разговор идет о ней. На этот раз знаменитость заговорила о хейтерах.

Журналисты поинтересовались, как при такой занятости и невероятном количестве подписчиков Ольга успевает периодически общаться в комментариях с пользователями. Пиар-менеджер звезды, Антон Богославский, много раз говорил, что свой "Инстаграм" она ведет сама и никому не позволяет даже прикасаться к ее сообщениям и фотографиям. Из этого можно сделать вывод, что все ответы слова в блоге написаны именно ее рукой.

Раньше Ольга Бузова общалась лишь с поклонниками. Она нередко благодарила их за теплые слова и даже отвечала на интересные вопросы. В последнее время поющая ведущая вдруг начала реагировать и на критику. Представители СМИ поинтересовались, что изменилось.

Теледива ответила, что сама никогда ни на кого не нападает, но отбиваться е приходится практически постоянно. Она подчеркнула, что сейчас стала реагировать и на негатив, чтобы попытаться донести до людей свою позицию. "Я не девочка для битья!" – высказалась она. По мнению Бузовой, некоторых просто необходимо поставить на место, так как постоянно терпеть клевету – невозможно.

Ольга Бузова призналась, что никакого плана по ответам у них с Антоном Богославским нет. Она отвечает в то время, когда хочет, и только тем, с кем есть желание вступить в дискуссию. По словам ведущей, о ней выходит бесконечный поток новостей. Даже летом, когда она была в Африке, в России продолжали обсуждать ее жизнь.