Опустившая руки Хилькевич внезапно сорвалась на глазах у россиян: Я от себя не ожидала

Шоу "Звезды в Африке" сейчас в самом разгаре. Страсти накаляются, а конфликты приобретают новые повороты.

Оказалось, что сейчас среди участников постепенно назревает новый заговор. На этот раз знаменитости ополчились против Розы Сябитовой, несмотря на то, что изначально она казалась одной из самых спокойных участниц программы. При этом практически никто из звезд не смог найти общий язык с главной свахой страны. Для многих зрителей этот факт оказался сюрпризом. Они были убеждены, что ведущая ведет себя совсем иначе.

Однако знаменитость ввязалась в первый же конфликт. Тогда она поспорила с Анной Хилькевич, отказалась готовить еду, а также не согласилась на испытание, которое должно было принести команде дополнительную пищу, на которую все рассчитывали. Сообщается, что в следующей серии скандал обострится еще сильнее.

Судя по всему, Розе Сябитовой не поможет и новый участник. После ухода Алексея Ягудина его заменил Анатолий Цой. Участников ждало новое испытание, но его тяжело переживала Хилькевич. Артистка слишком долго находилась в состоянии стресса.

Сама звезда призналась, что истерика во время съемок началась у нее не просто так. Оказалось, что негативные эмоции долгое время копились внутри нее. Все произошло из-за проблем с общением, непростых испытаний и голода. Анна Хилькевич рассказала, что повела себя вовсе не так, как это происходит обычно. "Я от себя не ожидала", – призналась она.

