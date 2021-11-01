Выставленная из театра Бузова накинулась на руководство МХАТа: Чтобы очернить меня?

На днях стало известно о внезапной отмене нашумевшей постановки "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой. Спектакль должен был состояться 2 ноября на сцене МХАТа, однако, согласно официальной версии, билеты продавались так плохо, что мероприятие пришлось отменить. В Сети же стали распространяться слухи о том, что Ольгу Бузову просто выставили из театра.
Вся эта история ужасно возмутила поющую ведущую, и она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте обличительный пост, в котором буквально набросилась на руководство МХАТа. Бузова уверена: дело здесь вовсе не в плохих продажах, ведь билеты были сметены буквально за считанные дни. У певицы даже есть доказательства того, что в кассах билетов на "Чудесного грузина" не оставалось.
Экс-ведущая "Дома-2" подозревает, что руководству театра просто стала неугодна ее кандидатура. Бузова не понимает, зачем лгать зрителям, впрочем, ответ здесь напрашивается сам собой.
"Чтобы очернить меня??? и приподнять себя..." – написала разочарованная артистка.
Бузова подчеркнула: она предпочла бы открыто услышать от нового гендиректора театра то, что она не подходит им как актриса – это было бы гораздо честнее, чем вводить в заблуждение зрителей.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова призналась в связях с мужчинами по вызову.
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