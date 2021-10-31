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Шоу-бизнес
Бузова призналась в связях с мужчинами по вызову

Бузова призналась в связях с мужчинами по вызову

Ольга Бузова не скрывает свою личную жизнь от поклонников.
прочитано 414 раз

Успеху "поющей ведущей" завидуют многие, другие же насмехаются над ее работой. Однако Ольгу не беспокоит шквал хейта в ее адрес, она продолжает заниматься все новыми проектами. Недавно на ТНТ стартовало шоу "Бузова на кухне", в котором экс-ведущая "ДОМа-2" готовит вместе со звездным гостем под руководством именитого шеф-повара.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Недавнем гостем проекта стал Владимир Маркони, который тоже не мог не отметить успехов Ольги в шоу-бизнесе. По его мнению, девушке для счастья не нужен мужчина, у нее и так все есть. "Готовить ты умеешь, ты богачка. Может просто нанимать жигало?", – поинтересовался артист. На что Бузова четко и ясно ответила, что подобный опыт у нее уже был, но больше она не хочет: "Были у меня такие уже, не надо".

Ранее Ольге Бузовой психолог подобрал идеального жениха. Ирен Таро считает, что лучшим кандидатом для ведущей является популярный сейчас артист Милош Бикович. Эксперт считает, что у них могла бы сложиться гармоничная пара, в которой не было бы постоянных ссор и драмы, как в прошлых отношениях Ольги. Однако, по мнению эксперта, роман продлился бы недолго, так как ни один из них не был бы готов пожертвовать карьерой ради семьи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
31 октября 2021, 10:47 Источник: "Бузова на кухне" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ВАСЯ
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..
Что за проекты у Бузовой? Все что начинает все прикрывают или просто никому не интересны её бездарные проекты ,,где её проект Селебрити где хвалилась что будет вести шоу одна ВСЁ, не потянула ,где её проект с мужиками но понятно и там была очередная глупость от бузовой с вечными вопросами только про себя,наставница из неё не получилась,посидела в жюри а потом послали ,как ведущая в Африке стоит столбом и читает телесуфлер ,а так кричала о своей значимости на шоу ,про концерты надо забыть ,её "грандиозное " шоу провалилось , только10 % билетов продали ,зная это ,вдруг потеряла голос,,врала
На публику играешь? пиара не хватает?
ВАСЯ
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...гость
Что за чушь про то ,что бузовой не нужен мужчина ? А как же теплота семьи ,дети забота её и забота о ней НУ и дебил Маркони ,у бузовой "успех" выдуманный,раздутый ,но главное,что ничего толком не показала ,не создала ,а вот ненависть людей огромная к этому убогому существу Ещё несколько раз выйдет это идиотское шоу ,рейтин очень маленький ,а потом опять будут искать чем занять убогую бездарность ,благо есть деньги ,устроить очередное тупое шоу ,спонсор богатый Газпром медиа
РАЗДАЛСЯ ГОЛОС ИЗ УНИТАЗА .
ВАСЯ
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Прежде чем бросаться в омут с головой, убедитесь, что он не на мели..
...гость
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Что за чушь про то ,что бузовой не нужен мужчина ? А как же теплота семьи ,дети забота её и забота о ней НУ и дебил Маркони ,у бузовой "успех" выдуманный,раздутый ,но главное,что ничего толком не показала ,не создала ,а вот ненависть людей огромная к этому убогому существу Ещё несколько раз выйдет это идиотское шоу ,рейтин очень маленький ,а потом опять будут искать чем занять убогую бездарность ,благо есть деньги ,устроить очередное тупое шоу ,спонсор богатый Газпром медиа
..
Пожаловаться Ответить
Что за проекты у Бузовой? Все что начинает все прикрывают или просто никому не интересны её бездарные проекты ,,где её проект Селебрити где хвалилась что будет вести шоу одна ВСЁ, не потянула ,где её проект с мужиками но понятно и там была очередная глупость от бузовой с вечными вопросами только про себя,наставница из неё не получилась,посидела в жюри а потом послали ,как ведущая в Африке стоит столбом и читает телесуфлер ,а так кричала о своей значимости на шоу ,про концерты надо забыть ,её "грандиозное " шоу провалилось , только10 % билетов продали ,зная это ,вдруг потеряла голос,,врала
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