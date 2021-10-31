Бузова призналась в связях с мужчинами по вызову

Ольга Бузова не скрывает свою личную жизнь от поклонников.

Успеху "поющей ведущей" завидуют многие, другие же насмехаются над ее работой. Однако Ольгу не беспокоит шквал хейта в ее адрес, она продолжает заниматься все новыми проектами. Недавно на ТНТ стартовало шоу "Бузова на кухне", в котором экс-ведущая "ДОМа-2" готовит вместе со звездным гостем под руководством именитого шеф-повара.

Недавнем гостем проекта стал Владимир Маркони, который тоже не мог не отметить успехов Ольги в шоу-бизнесе. По его мнению, девушке для счастья не нужен мужчина, у нее и так все есть. "Готовить ты умеешь, ты богачка. Может просто нанимать жигало?", – поинтересовался артист. На что Бузова четко и ясно ответила, что подобный опыт у нее уже был, но больше она не хочет: "Были у меня такие уже, не надо".

Ранее Ольге Бузовой психолог подобрал идеального жениха. Ирен Таро считает, что лучшим кандидатом для ведущей является популярный сейчас артист Милош Бикович. Эксперт считает, что у них могла бы сложиться гармоничная пара, в которой не было бы постоянных ссор и драмы, как в прошлых отношениях Ольги. Однако, по мнению эксперта, роман продлился бы недолго, так как ни один из них не был бы готов пожертвовать карьерой ради семьи.