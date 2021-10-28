Великая актриса пропала без вести: Обманули и ввели в заблуждение

Почетный президент МХАТ имени Горького и народная артистка СССР Татьяна Доронина не желает появляться в родном театре. И это пугает коллег и поклонников. Об этом рассказала жена актера Андрея Чубченко актриса Юлия Зыкова в эфире программы "Судьба человека" на "России 1".
Коллеги долго трудились в МХАТе вместе с прославленной актрисой Татьяной Дорониной, которая тогда была худруком. Актриса даже поспособствовала друзьям в получении жилплощади. Также она стала крестной для их дочери. Зыкова заявила, что ей страшно представить, что творится в душе у Дорониной сейчас.
По словам актрисы, Доронина пропала из виду коллег в 2019 году, когда сыграла последний раз в театре. Зыкова уверена, что такое решение Дорониной стало ответом на происходящее в театре последние несколько лет.
Актриса считает, что Доронина ушла с должности худрука МХАТа не по своему решению. Ее вынудили. Причем коллеги актрисы считали это несправедливым.
"Доронину обманули и ввели в заблуждение", – добавил Чубченко.
Напомним, сейчас режиссером МХАТа имени Горького является Эдуард Бояков. Именно он решил пригласить на сцену прославленного театра Ольгу Бузову.
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