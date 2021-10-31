Обиженная Бузова резко отреагировала на отмену спектакля со своим участием

Спектакль "Чудесный грузин", в котором играет "поющая ведущая", вызвал фурор, когда только вышел. Мнения разделились, кто-то унижал Ольгу и критиковал МХАТ, другие же восхищались смелостью. В любом случае, о спектакле говорили несколько месяцев без остановки.
Однако волна негатива в сторону театра, похоже, победила. Руководство приняло решение убрать показ спектакля 2 ноября. По официальной версии, продажи билетов оказались катастрофически низкими. В Сети предполагают, что МХАТ не выдержал напора критики и убрал Бузову из репертуара.
Сама Ольга не смогла промолчать и прокомментировала решение театра. Естественно, отмена спектакля ее оскорбила, она в ответ кинула камень в огород руководства. Ведущая выложила "сторис", где пожелала театру таких низких продаж на все их спектакли.
Ранее Ольга Бузова призналась, что вступала в отношения с мужчинами по вызову. На ее новом шоу "Бузова на кухне" Владимир Маркони отметил, что такой успешной женщине не нужен мужчина, можно обойтись услугами жиголо. На что Ольга сказала, что такой опыт у нее был. Возможно, таким образом она намекнула на кого-то из своих бывших.
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