Виторган шокировал признанием о драке с Богомоловым

Максим Виторган признался, что один раз подрался в вагоне поезда.

Различные слухи вокруг звездных бывших – скандально известной журналистке и телеведущей Ксении Собчак и ее экс-супруга актера Максима Виторгана не утихают до сих пор, несмотря на то, что пара давно распалась.

Напомним, слухи о новом романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым появились еще тогда, когда ведущая была в браке с Виторганом. Тогда все социальные сети облетела новость о том, что замужняя Собчак встречается с другим мужчиной, изменяя своему супругу. Помимо этого поклонников смущал еще и тот факт, что от этого брака у Ксении и Максима есть сын Платон. Многие переживали, что такие похождения матери скажутся на ребенке и он будет сильно переживать из-за случившегося в семье.

Тем не менее, несмотря на все сплетни и скандал вокруг своей персоны, Собчак все-таки ушла от Виторгана и достаточно быстро вышла замуж за нового возлюбленного, Константина Богомолова.

Многие переживали за экс-супруга скандальной телеведущей, ведь он, по сути, пережил измену и предательство. Некоторые даже считали, что тот постарался решить вопрос с Богомоловым "по-мужски" и подрался с режиссером. По сети разлетелось видео, якобы подтверждающее этот факт.

Однако на деле все оказалось немного иначе. Виторган опроверг слухи о бое с новым возлюбленным своей бывшей супруги Богомоловым и признался, что дрался всего один раз в жизни – в поезде с пьяными шахтерами.