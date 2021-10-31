Появились данные о тайной свадьбе Виторгана и Нинидзе

Известный российский актер, режиссер и телеведущий, бывший супруг скандальной журналистки, актрисы и ведущей Ксении Собчак Максим Виторган уже давно не скрывает чувств к своей новой возлюбленной – российской и грузинской актрисе Нино Нинидзе.
Пара вместе уже два года. Возлюбленные счастливы вместе, несмотря на достаточно большую разницу в возрасте. Виторган отметил в прошлом месяце свое 49-летие, в то время как его второй половинке всего 30. Тем не менее, это не мешает актерам открыто проявлять свои чувства на публике, не скрывая свои отношения и не прячась от камер и поклонников.
Несмотря на крепкий союз и большую страсть возлюбленные, кажется не спешат создавать семью и связывать себя узами брака. И это при том, что родители и с той и с другой стороны одобряют выбор своих детей и безумно счастливы такому союзу.
Однако недавно появились слухи о том, что Виторган и Нинидзе все-таки расписались, просто сделали это тайно. Сами актеры на вопросы о браке не отвечают, подогревая тем самым еще больший интерес.
Что касается коллег актеров, то они переживают, не пропустили ли оно торжество, которое, как им кажется, все-таки случилось, просто в кругу самых близких. В связи с чем, некоторые переживают, что упустили возможность повеселиться на уже состоявшейся свадьбе любимых актеров.
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