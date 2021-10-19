Любовница Виторгана выставила напоказ оголенные прелести

Актриса разместила в сторис своего инстаграм-аккаунта снимок в черном бикини. Она назвала свое тело идеальным.
В поездках Нино Нинидзе нередко сопровождает Максим Виторган. Так, в конце лета звездная чета вместе побывала на Алтае, взяв с собой старших детей артиста — Полину и Даниила. Возлюбленная знаменитости прекрансо ладит со всеми его наследниками.
Во время отдыха Нино Нинидзе показала совместное фото с сыном и дочерью возлюбленного. Также пара периодически берет с собой в путешествия младшего сына актера от Ксении Собчак – Платона.
Напомним, что об отношениях актеров стало известно вскоре после развода Максима Виторгана с телеведущей. Разговоры о романе между коллегами были спровоцированы из совместной поездкой в Грецию, состоявшейся два года назад.
Вскоре после возвращения Максима Виторгана и Нино Нинидзе в Россию их любовные отношения были подтверждены официально. Знаменитости впервые появились на публике в качестве пары, посетив кинопремьеру.
Как писали "Дни.ру", ранее Нино Нинидзе начала карьеру певицы. Она представила поклонникам свою первую песню "Письмо себе" и клип.
Популярные темы форума
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
А вы бы в космос полетели?
Давайте поговорим об изменах
чуть не отъехал на свою днюху
как признаться в чувствах?