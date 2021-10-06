Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался алкашом
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
Барановская рассказала об уходе спивающегося Гордона
Единственная дочь Удовиченко переживает из-за большой потери
партнеры
Среда
6 октября
Лента новостей
12:27
"Я нуждался в нем, как нуждался в жене": незадолго до смерти Джигарханян сделал откровенное признание
12:13
Раскрыты ужасающие детали романа Волочковой с таинственным незнакомцем: Выкидыши, аборты
12:05
В России за сутки ковид выявили у 25 133 человек
11:55
Выглядит странно: Пересильд после съемок в открытом космосе дали дельный совет
11:49
С бородой и пузиком: "поднявшегося из ямы" дебошира Николаева едва узнали
11:37
"Многие снова будут крутить к виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей
11:35
Измены, потеря ребенка и равнодушие: чего натерпелись Стаханова и Князева в отношениях с Роланом Быковым
11:32
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
11:16
Марина Зудина сбежала из России после травли
11:15
Цена на газ в Европе взлетела выше 1600 долларов за тысячу кубометров
11:09
"Неровно дышит": раскрыты неожиданные детали отношений Волочковой и Джигурды
11:02
"Ты не боишься? Тебе не страшно?": сын в ужасе от поступка пнувшей Пугачеву Гулькиной
10:59
Грязная работа в США, измена и одиночество: куда исчезла звезда "Обручального кольца" Нильская
10:51
В Еврейской автономной области на пастбище расстреляли коров
10:46
"Разбежались по разным углам": Прилучный и Карпович начали сторониться друг друга
10:36
Цены на продукты рекордно выросли впервые за 40 лет: Почти на 30%
10:27
Пообещавший удовлетворить Валерию Джигурда выбрал дату боя с Пригожиным: Будем дожимать!
10:19
"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей
10:02
Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой "Сватов" Железняк?
10:01
В Воронежской области ребенка-аутиста не пустили на аттракционы
09:46
Житель Екатеринбурга выпал на дорогу из машины после ссоры с девушкой
09:23
На Кубани полицейский заживо сгорел в машине
09:14
Игривая Пугачева на коленях вызвала оторопь: Ни попы, ни талии
08:58
В Сеть слили видео умирающей жены Шаляпина
08:55
Тяжелобольная экс-жена Аршавина прервала молчание после исчезновения: Неоперабельна, лица нет
08:47
Украинский депутат сделал заявление о широкомасштабной войне с Белоруссией
06:34
"По колено": Огромный орган Реввы вызвал ажиотаж
04:09
"Вопрос, конечно, интересный": откуда появилась расхожая фраза для шуток
02:17
"Лизоблюд": сын Карцева рассказал правду о Хазанове
00:14
День Ираиды Спорной: Обычаи и запреты 6 октября
22:04
Показавшей непристойности в школе Бузовой всыпали по первое число
21:26
На юге Москвы водитель иномарки сбил ребенка
20:28
Житель Новокузнецка лишился миллиона рублей из-за звонка мошенника
19:40
Под Петербургом опрокинулись 5 вагонов поезда
19:11
Раскрыто истинное состояние тяжелобольного Губина: Присуще каждому второму
18:42
В Краснодарском крае из-за осадков сместились жилые дома
18:14
Евгений Стычкин о жестокости к своим детям: Они ничего не скажут
18:14
"Сами можете себя изменить": Ревва откровенно о пластических операциях
18:14
Милохину дали пощечину после жесткого падения с Медведевой: Не надо быть клоуном
17:52
"Неприятные вещи": в организме Пересильд и Шипенко в открытом космосе произошли изменения
17:34
Отказала система: С Пересильд случилось ЧП в космосе
17:27
"Это ужасно": Ревва плюнул в родителей из-за детской травмы
17:12
Исхудал, завел молодую любовницу и сбежал от жены: как изменилась жизнь юмориста Гальцева
17:12
В Шереметьево пытались ввести контрабандой четверть миллиона евро
16:50
"Какая дрянь": размазанный Стычкин затаил обиду на блогера BadComedian
16:37
"Остановите это мракобесие!": Убитый горем Шаляпин ввязался в разборки
16:11
В центре Тюмени на голову прохожему рухнули стройматериалы
16:10
Два развода и диабет: как живет Леонид Якубович
15:57
Связавшегося с королевой красоты разведенного актера ждало разочарование
15:55
Укутанная бабушка Пугачева ошарашила россиян: Радости больше нет
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам
"Пугачиха тащит любовника": Буйнов ответил на слухи об интимной связи с Примадонной
Укутанная бабушка Пугачева ошарашила россиян: Радости больше нет
Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти
Королева диско: 71-летняя вдова Кобзона порвала танцпол на ночной дискотеке
Взбешенная Поргина публично влепила смачную оплеуху "грубиянке" Старостиной: Противно слушать!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Марина Зудина сбежала из России после травли

Марина Зудина сбежала из России после травли

Марина Зудина покинула Родину. Актриса выложила в сторис своего микроблога кадры из Италии.
прочитано 469 раз

После смерти мужа Олега Табакова актриса столкнулась с нападками и унижениями. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что оставшуюся без опеки влиятельного супруга артистку несправедливо лишили ролей в театре.

ПО ТЕМЕ

Зудину застали в объятиях разведенного актера

 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Бывшая жена Армена Джигарханяна отметила, что женщину, потерявшую своего покровителя, затравили. Она добавила, что со стороны публики нападкам подверглась не только Марина Зудина, но и ее коллега Александра Захарова.

Пианистка вспомнила, то Джигарханян отзывался об артистке как о корректной, воспитанной и умной женщине. Теперь же, после смерти знаменитого отца Марка Захарова, актрису обвиняют в том, что она якобы вела при нем себя как деспот.

Марина Зудина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте кадры с дочерью Марией. Звезда театра и кино отправилась с наследницей в Италию, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Как писали "Дни.ру", ранее были обнародованы данные о заработках Марины Зудиной. По имеющейся информации, сейчас дела артистки совсем не так плохи, как может показаться на первый взгляд. По официальным документам, за каждый спектакль вдова Олега Табакова получает по 54 тысячи рублей и половину этой суммы – за каждую репетицию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 11:16 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

55-летняя Зудина произвела фурор на красной дорожке ММКФ

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ты не боишься? Тебе не страшно?": сын в ужасе от поступка пнувшей Пугачеву Гулькиной

Не жалеет ли певица о содеянном

Шоу-бизнес

"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей

Под дых получила Ирина Чеснокова
Шоу-бизнес

Марина Зудина сбежала из России после травли

Звезда находится в Италии
Шоу-бизнес

Измены, потеря ребенка и равнодушие: чего натерпелись Стаханова и Князева в отношениях с Роланом Быковым

Что стало с жертвами обаяния известного актера?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

В России за сутки ковид выявили у 25 133 человек
Министр финансов России Силуанов ушел на самоизоляцию
Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида

Спорт

Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Регионы

В Еврейской автономной области на пастбище расстреляли коров
Житель Екатеринбурга выпал на дорогу из машины после ссоры с девушкой
На Кубани полицейский заживо сгорел в машине
Житель Новокузнецка лишился миллиона рублей из-за звонка мошенника
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+