Марина Зудина сбежала из России после травли

После смерти мужа Олега Табакова актриса столкнулась с нападками и унижениями. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что оставшуюся без опеки влиятельного супруга артистку несправедливо лишили ролей в театре.
Бывшая жена Армена Джигарханяна отметила, что женщину, потерявшую своего покровителя, затравили. Она добавила, что со стороны публики нападкам подверглась не только Марина Зудина, но и ее коллега Александра Захарова.
Пианистка вспомнила, то Джигарханян отзывался об артистке как о корректной, воспитанной и умной женщине. Теперь же, после смерти знаменитого отца Марка Захарова, актрису обвиняют в том, что она якобы вела при нем себя как деспот.
Марина Зудина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте кадры с дочерью Марией. Звезда театра и кино отправилась с наследницей в Италию, чтобы отдохнуть и набраться сил.
Как писали "Дни.ру", ранее были обнародованы данные о заработках Марины Зудиной. По имеющейся информации, сейчас дела артистки совсем не так плохи, как может показаться на первый взгляд. По официальным документам, за каждый спектакль вдова Олега Табакова получает по 54 тысячи рублей и половину этой суммы – за каждую репетицию.
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