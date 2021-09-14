Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Вторник
14 сентября
Лента новостей
11:11
Политолог Казакевич заявил о метаниях Лукашенко между Западом и Россией
10:57
Полицейские обнародовали итоги поисков исчезнувшей звезды "Доктора Кто"
10:39
"По всем швам разнесло": раздобревшая Максакова шокировала народ
10:38
Изрезанная звезда "Кривого зеркала" рассказала об отношениях с юной поклонницей
10:35
В Иркутске лихач погиб при попытке скрыться от полиции
10:09
Американский генерал заговорил о войне с Россией: Ужасный день для планеты
10:00
Огромные деньги: вскрылась информация о заработках Зудиной
09:56
В Башкирии медведь заявился в местный ресторан
09:33
Голую любовницу Тимати разнесли после откровенного признания: Сама себя унизила
09:15
Истощенная Ходченкова напугала народ: Лишь бы без вреда для здоровья
09:10
74-летняя Татьяна Васильева рассказала о совращении школьника
08:53
"Превратилась в мясо дымящееся": стало известно о страшной аварии МакSим после выхода из комы
08:50
Россия сохраняет рычаги давления на Лукашенко – экономист Марголин
08:43
Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд
08:39
Перед смертью близкий друг разоблачил Пугачеву
06:08
В главной роли – еда: в московском гастро-театре представили новую премьеру
04:11
В Москве поразмышляли о новых русских деликатесах
02:04
К чему снится баран
23:56
"Муж в курсе хоть?": Гигантский живот Серябкиной вызвал шок
21:48
Придется делать операцию: Кончаловская рассказала о тяжелой болезни
21:41
Украинский политолог Хавич заподозрил Зеленского в саботаже встречи с Путиным
21:15
Украинцы указали озабоченному Крымом Зеленскому на реально важный вопрос в стране
21:01
"У нее запои": Врач раскусил прилюдно брызгающую мочой Волочкову
20:36
"Жалкое зрелище": Бузова у шеста вызвала тошноту
20:15
Престарелая жена Солнцева объявила о разводе: Это даже не обсуждается
20:09
"Ему уже не верят": сбежавший в Крым украинец рассказал правду об отношении народа к Зеленскому
19:37
Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
19:31
Испытал мощнейший шок: эксперт Класковский о психологической травме у Лукашенко
19:30
"Второй шанс научиться ходить": страшная трагедия в жизни звезды "Папиных дочек"
19:05
Врач предупредила россиян о риске инфаркта из-за бодрящих напитков
18:52
Экс-депутат Верховной рады Марков: На президенте Зеленском Украина закончится
18:37
"Ужас!": Звезде "Кривого зеркала" изрезали голову после ДНК-теста
18:05
"Страха смерти не было": откровение МакSим о путешествии на тот свет
18:04
В Минтруде планируют выплачивать маткапитал отцам
18:02
Звезда сериалов подтвердила связь со Слепаковым после слухов о романе
18:01
Появление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского
17:45
Японцы требуют от Путина вернуть подаренную ими собаку
17:20
"До этого надо было додуматься": Волочкова показала дырки на фоне храма
17:16
"Выдрала себе ресницы": Асмус не нашла помощи и лишилась красоты
17:07
Синоптики предупредили россиян о сильном и резком похолодании
16:38
Билан без штанов упал в странном состоянии: видео
16:36
В Госдуме предложили отменить ипотеку в России
16:29
"Комедия про поколение тридцатилетних": новый сериал "Готовы на все" с Кузнецовой и Курцыным
16:29
Обнажившая грудь Высоцкая предалась страсти с мужем на людях
16:06
Стало известно об остановке сердца МакSим
15:52
МакSим заподозрили в романе с женатым после выхода из комы: Мой ангел-хранитель
15:42
"Много людей вокруг болеет": Путин заявил о готовности уйти на изоляцию из-за коронавируса
15:37
Жестокость и холодный расчет: Хюррем из "Великолепного века" поставили психиатрический диагноз
15:36
"Прилегли в катафалк": Муж Собчак сравнил брак со смертью
15:18
"Подошла максимально обстоятельно": Брухунова переложила заботы о сыне на чужого человека
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева влезла в разборки Собчак и Ивлеевой
Один звонок – жизнь сломана: вскрылись ужасающие данные о Пугачевой
Появление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского
"Они поют в зале, а я пою на небе": Кормухина разнесла Бузову и убитую горем Нетребко
"Жалкое зрелище": Бузова у шеста вызвала тошноту
"Без волос": изменившийся Николаев шокировал публику
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Огромные деньги: вскрылась информация о заработках Зудиной

Огромные деньги: вскрылась информация о заработках Зудиной

Дела Марины Зудиной сейчас совсем не так плохи, как могло показаться.
прочитано 784 раза

Ранее несчастная вдова Табакова жаловалась на то, что после смерти своего знаменитого супруга она столкнулась с не самым лучшим отношением коллег по сцене. Актрису лишили многих ролей и даже отправили оформлять пенсию. На днях же в СМИ появилась новость о триумфальном возвращении Марины Зудиной на театральные подмостки: в скором времени актриса должна сыграть одну из главных ролей в постановке Константина Богомолова на сцене Театра Наций.

ПО ТЕМЕ

Облитая ядом Зудина сбежала из страны после стычки с Прокловой

Мат и опоздания: Зудину задвигали в "Содержанках" из-за Бурунова

 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Впрочем, тут же выяснилось, что и родной для нее МХТ вдова Табакова в полной мере не покидала. В последнее время артистке действительно не давали новых ролей, однако в нескольких спектаклях блондинка стабильно выходит на сцену и получает за это хорошие деньги.

Как сообщила "КП", артистка не состоит в труппе театра и роли ей заказывают и оплачивают через Госуслуги. Согласно официальной документации, за каждый спектакль знаменитость зарабатывает 54 тысячи рублей и ровно вдвое меньше за каждую репетицию. Только за период с марта по июнь этого года актриса сыграла в трех постановках родного театра и получила за это 834 тысячи рублей, а за ближайшие два месяца заработает еще 403 тысячи. Многим россиянам такие суммы показались бы по-настоящему огромными деньгами.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что после стычки с Еленой Прокловой Марина Зудина сбежала из России.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2021, 10:00 Источник: КП ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

55-летняя Зудина произвела фурор на красной дорожке ММКФ

комментарии

Ответить:

Гость856120
Пожаловаться Ответить
Гость854869
Не хило клоуны зарабатывают!...
Так мы сами раскормили этих клоунов-что там смотреть и зачем отдавать такие деньги за билеты?-масса других источников культурной жизни.Когда был жив сластолюбец-муж то получала в разы больше. Мы сами обеспечили ей,её детям и внукам очень комфортную,обеспеченную и беззаботную жизнь.
Гость854869
Пожаловаться Ответить
Не хило клоуны зарабатывают!...
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обнажившая грудь Высоцкая предалась страсти с мужем на людях

Они не удержались
Шоу-бизнес

Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность

Артистка скрывала красоту
Шоу-бизнес

Стало известно об остановке сердца МакSим

Информация шокировала россиян

Шоу-бизнес

"Прилегли в катафалк": Муж Собчак сравнил брак со смертью

Звезда довела режиссера

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом
За сутки в России стало на 18 341 больных ковидом больше
Байден может ввести в США обязательную вакцинацию от ковида
Иммунолог предрек новый локдаун в России

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Башкирии медведь заявился в местный ресторан
Житель Подмосковья зарубил знакомого топором и закопал труп в погребе
В Подмосковье поймали грабившего салоны сотовой связи бандита
В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+