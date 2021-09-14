Огромные деньги: вскрылась информация о заработках Зудиной

Дела Марины Зудиной сейчас совсем не так плохи, как могло показаться.

Ранее несчастная вдова Табакова жаловалась на то, что после смерти своего знаменитого супруга она столкнулась с не самым лучшим отношением коллег по сцене. Актрису лишили многих ролей и даже отправили оформлять пенсию. На днях же в СМИ появилась новость о триумфальном возвращении Марины Зудиной на театральные подмостки: в скором времени актриса должна сыграть одну из главных ролей в постановке Константина Богомолова на сцене Театра Наций.

Впрочем, тут же выяснилось, что и родной для нее МХТ вдова Табакова в полной мере не покидала. В последнее время артистке действительно не давали новых ролей, однако в нескольких спектаклях блондинка стабильно выходит на сцену и получает за это хорошие деньги.

Как сообщила "КП", артистка не состоит в труппе театра и роли ей заказывают и оплачивают через Госуслуги. Согласно официальной документации, за каждый спектакль знаменитость зарабатывает 54 тысячи рублей и ровно вдвое меньше за каждую репетицию. Только за период с марта по июнь этого года актриса сыграла в трех постановках родного театра и получила за это 834 тысячи рублей, а за ближайшие два месяца заработает еще 403 тысячи. Многим россиянам такие суммы показались бы по-настоящему огромными деньгами.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что после стычки с Еленой Прокловой Марина Зудина сбежала из России.