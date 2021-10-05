Всплыли детали ухода Билана от Рудковской: Как уборщица и садовник

Многие представители СМИ задались вопросом: неужели исполнитель посмотрел на успехи коллеги и решился покинуть своего продюсера, спустя 20 лет совместной работы? Сама Яна Рудковская отказывается комментировать ситуацию, а связаться с компанией пока не удалось. Журналисты обратились к звездному адвокату, Александру Бенхину, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
Известный юрист отметил, что сама Рудковская занимается организацией различных мероприятий и гастролей. В то же время Арчер специализируется на авторских правах и вопросах их защиты. Продюсерский центр занимается официальными документами, лицензированием композиций, чтобы позднее избежать различных неприятностей
По мнению Александра Бенхина, Дима Билан не покинул Яну Рудковскую, а просто решил передать некоторые обязанности Араму Арчеру. Адвокат отметил, что продюсеры являются экспертами в разных областях. "Как уборщица и садовник", – привел он пример.
Адвокат подчеркнул, что, скорее всего, продюсирует артиста все еще Рудковская, компания Арчера же отвечает за покупку композиций и юридические вопросы. Однако все это – лишь предположения. Пока ни Билан, ни Рудковская свои официальные позиции публично не озвучили.
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