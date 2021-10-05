Всплыли детали ухода Билана от Рудковской: Как уборщица и садовник

Вопрос "расставания" Димы Билана и Яны Рудковской сейчас обсуждают, кажется, все. Все дело в том, что недавно фото артиста заметили на сайте продюсерского центра Арама Арчера, в который входит Ольга Бузова.

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