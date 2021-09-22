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Шоу-бизнес
"Ночью молюсь": Запуганный сын Рудковской и Плющенко боится жестокого наказания

"Ночью молюсь": Запуганный сын Рудковской и Плющенко боится жестокого наказания

Старший наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко заявил о страхе. Гном Гномыч работает наизнос.
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Восьмилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко откровенно рассказал о своей жизни. Вместе со своей матерью Александр, или как его чаще называют Гном Гномыч, принял участие в ютуб-шоу "ЯМама". Мальчик заявил, что самое жестокое наказание для него — это попадание в ад. Ребенок искренне верит в бога, перед совернованиями крестится, а когда никто не видит, взывает к высшим силам. "Всегда ночью молюсь", — сообщил маленький блондин.

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Яна Рудковская полагает, что в этом нет ничего удивительного — и она, и Евгений Плющенко ходят в церковь в соответствии с религией. По ее словам, вера помогает Гном Гномычу в жизни. Мальчик постоянно находится в стрессе, у него есть только один свободный день — воскресенье. Во все прочие дни он переносит по две тренировки на льду, которые совмещает с учебой — очной и дистанционной.

Ребенок не может отказаться от занятий, которые взвалили на него родители. "Слова "не хочу" у нас нет!" — заявил Евгений Плющенко. Когда Гном Гномычем не довольны родные, они устраивают ему своеобразный "карантин". Это такой период времени, когда мальчика лишают всех гаджетов и даже телевизора, чтобы он не смотрел мультфильмы. Наследник Яны Рудковской вынужден оправдывать ожидания матери и отца.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2021, 18:11 Источник: Youtube/KENG TV ✓ Надежный источник
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Звездные дети на обложках глянца

комментарии

Ответить:

Гость853653
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Самое лучшее,что сделает Александр, так это отправит эту жестокую парочку в самый дешёвый дом престарелых,чтобы их дожитие было среди бомжей и пьяниц.
Гость853653
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Изверги..другого и слова нет..так издеваться над ребёнком,ради своих корыстных интересов. Он вам всё припомнит,когда станет взрослым и независимым от вас.
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