"Ночью молюсь": Запуганный сын Рудковской и Плющенко боится жестокого наказания

Старший наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко заявил о страхе. Гном Гномыч работает наизнос.

Восьмилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко откровенно рассказал о своей жизни. Вместе со своей матерью Александр, или как его чаще называют Гном Гномыч, принял участие в ютуб-шоу "ЯМама". Мальчик заявил, что самое жестокое наказание для него — это попадание в ад. Ребенок искренне верит в бога, перед совернованиями крестится, а когда никто не видит, взывает к высшим силам. "Всегда ночью молюсь", — сообщил маленький блондин.

Яна Рудковская полагает, что в этом нет ничего удивительного — и она, и Евгений Плющенко ходят в церковь в соответствии с религией. По ее словам, вера помогает Гном Гномычу в жизни. Мальчик постоянно находится в стрессе, у него есть только один свободный день — воскресенье. Во все прочие дни он переносит по две тренировки на льду, которые совмещает с учебой — очной и дистанционной.

Ребенок не может отказаться от занятий, которые взвалили на него родители. "Слова "не хочу" у нас нет!" — заявил Евгений Плющенко. Когда Гном Гномычем не довольны родные, они устраивают ему своеобразный "карантин". Это такой период времени, когда мальчика лишают всех гаджетов и даже телевизора, чтобы он не смотрел мультфильмы. Наследник Яны Рудковской вынужден оправдывать ожидания матери и отца.