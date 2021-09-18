Изможденная Рудковская взвыла после отъезда из России

Яна Рудковская отдыхает в Турции, однако шикарное путешествие омрачает плотный рабочий график.

Продюсер Димы Билана поделилась в своем блоге фотографией с пляжа, на которой позирует в черном купальнике. Снимок создает полное погружение в атмосферу отдыха и расслабления, однако подпись немного разнится с фото. Яна написала, что в поездке она очень много работает. Впереди у нее много проектов, запуски шоу и выступления.

Постоянные встречи, переговоры и подписания контрактов вымотали ведущую. Рудковская буквально измождена работой, она пожаловалась, что не совсем довольна тем, что не успевает насладиться отдыхом сполна. Однако работа для нее всегда была на первом месте.

Подписчики поддержали Яну, отметив, что восхищаются ее трудолюбием.

"Откуда берется столько энергии, искренне восхищаюсь вами!", "Яна как всегда великолепна. Так держать! Красотка!", "Дорогая Яна, Ну вы просто молодец и вы для меня пример целеустремленности (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Кстати, трудолюбием в семье Яны Рудковской отличается не только сама продюсер. Ее 8-летний сын Саша за прошлый год заработал больше 12 миллионов рублей. Он пошел по стопам отца фигуриста Евгения Плющенко. Мальчик участвует в конкурсах и ледовых шоу. Однако многие осуждают Рудковскую за то, что она лишила сына детства и не дает ему наслаждаться беззаботным временем, заставляя много трудиться.