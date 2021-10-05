Униженная Бородина разревелась на глазах публики

Ксения Бородина участвует в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Она очень старается освоить новое для себя умение держаться на льду, но не все члены жюри оценили ее выступление.



Телеведущая катается в паре с Дмитрием Соловьевым. Она уверяет, что выкладывается на все сто процентов ради отличного результата. После первого выпуска шоу звезда экрана оказалась на последнем месте среди участников.

Судьи призвали Ксению Бородину ответственнее относиться к тренировкам. А прославленный тернер Татьяна Тарасова и вовсе разнесла техническую сторону номера. Она заявила, что красивые поддержки — это еще не фигурное катание. Резкие замечания Тарасовой вывели обычно холодную к критике знаменитость из равновесия.

Ксения Бородина заплакала, услышав вердикт тренера. Позже она заявила, что приняла во внимание замечания судей и была готова к трудностям. Ведущая подчеркнула, что ее давно звали на популярный телепроект, но она далеко не сразу согласилась.

Эту историю прокомментировал бывший коллега звезды по шоу "Дом-2" Рустам Солнцев. Он считает, что Татьяна Тарасова имеет полное право на любые комментарии, поскольку является настоящим профессионалом своего дела.

Напомним, недавно Ксения Бородина развелась с мужем Курбаном Омаровым после шести лет брака. С тех пор теледива интригует поклонников. Многие считают, что у звезды есть новый поклонник. Как писали "Дни.ру", ранее ведущая разразилась гневной отповедью в адрес хейтеров.

